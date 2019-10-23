Старший лейтенант Ласицкене победила на Военных играх с флагом России

Новости

Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов 19:44
Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой 19:21
Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей 19:16
Морской Никольский собор в Кронштадте станет концертной площадкой 18:57
Сергей Лавров рассказал, как стал учить сингальский язык 18:49
Под Волгоградом в ДТП погибли три человека 18:42
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение 18:31
США депортируют Ахмеда Билалова 18:31
Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке 18:31
Санкт-Петербург попал в топ самых красивых городов в мире 18:25
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа 18:22
В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе 18:21
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам 17:38
Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео 17:35
Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах 17:30
В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело 17:27
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии 17:22
В двигатель самолета из Петербурга в Париж попала птица 17:10
Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников 17:03
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 19:35
Рубрика: Спорт

Приказано взять высоту

Старший лейтенант Ласицкене победила на Военных играх с флагом России
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
На проходящих в китайском городе Ухань VII Всемирных военных играх вчера успешно выступила самая звездная участница этих мультиспортивных соревнований. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене (Кучина) победила в секторе для прыжков в высоту с солидным результатом 2 м 1 см.

Очень важное обстоятельство: в отличие от турниров под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций, на Играх в Ухани наши мастера выступают под российским флагом, а не в изрядно надоевшем нейтральном статусе.

Поэтому старший лейтенант Ласицкене испытала особую радость от победы в Китае, где она с большим преимуществом опередила украинских призерок Юлию Левченко (1 м 92 см) и Ирину Геращенко (1.92). Кстати, высоту 2.01 Мария сумела взять после напряженной борьбы с планкой - только с третьей попытки.

Ласицкене стала претенденткой на звание лучшей легкоатлетки Европы

- Чувствую себя прекрасно, чудесно. Очень рада и счастлива пробежать перед зрителями с российским флагом, услышать гимн своей страны, победив с таким красивым результатом, - приводит реакцию Ласицкене пресс-служба ЦСКА. - Сезон был очень длинным и сложным, и я сейчас наслаждаюсь, что уже фактически начинается отпуск. Мы ждали эти Военные игры, чтобы видеть наш флаг и пробежать с ним. Все наши легкоатлеты здесь воодушевлены!

Заметим, что Ласицкене обновила рекорд Всемирных военных игр в женских прыжках в высоту, добавив к прежнему достижению один сантиметр. Днем ранее в этой дисциплине у мужчин победу одержал бронзовый призер ЧМ-2019 прапорщик Илья Иванюк, преодолевший 2.20. Такой же результат и у серебряного призера сирийца Маджида Эддина Газаля, однако он затратил большее число попыток.

Всемирные военные игры проводятся с 1995-го раз в четырехлетие. Сборная России неоднократно (1995, 1999, 2007, 2015) побеждала в общем зачете. В Ухани разыгрывается 329 комплектов наград в 29 видах спорта. Наша команда пока идет на втором месте, уступая хозяевам. Соревнования завершатся 27 октября.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года