Старший лейтенант Ласицкене победила на Военных играх с флагом России

На проходящих в китайском городе Ухань VII Всемирных военных играх вчера успешно выступила самая звездная участница этих мультиспортивных соревнований. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене (Кучина) победила в секторе для прыжков в высоту с солидным результатом 2 м 1 см.

Очень важное обстоятельство: в отличие от турниров под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций, на Играх в Ухани наши мастера выступают под российским флагом, а не в изрядно надоевшем нейтральном статусе.

Поэтому старший лейтенант Ласицкене испытала особую радость от победы в Китае, где она с большим преимуществом опередила украинских призерок Юлию Левченко (1 м 92 см) и Ирину Геращенко (1.92). Кстати, высоту 2.01 Мария сумела взять после напряженной борьбы с планкой - только с третьей попытки.

- Чувствую себя прекрасно, чудесно. Очень рада и счастлива пробежать перед зрителями с российским флагом, услышать гимн своей страны, победив с таким красивым результатом, - приводит реакцию Ласицкене пресс-служба ЦСКА. - Сезон был очень длинным и сложным, и я сейчас наслаждаюсь, что уже фактически начинается отпуск. Мы ждали эти Военные игры, чтобы видеть наш флаг и пробежать с ним. Все наши легкоатлеты здесь воодушевлены!

Заметим, что Ласицкене обновила рекорд Всемирных военных игр в женских прыжках в высоту, добавив к прежнему достижению один сантиметр. Днем ранее в этой дисциплине у мужчин победу одержал бронзовый призер ЧМ-2019 прапорщик Илья Иванюк, преодолевший 2.20. Такой же результат и у серебряного призера сирийца Маджида Эддина Газаля, однако он затратил большее число попыток.

Всемирные военные игры проводятся с 1995-го раз в четырехлетие. Сборная России неоднократно (1995, 1999, 2007, 2015) побеждала в общем зачете. В Ухани разыгрывается 329 комплектов наград в 29 видах спорта. Наша команда пока идет на втором месте, уступая хозяевам. Соревнования завершатся 27 октября.