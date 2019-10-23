Стартовал первый в СНГ проект, посвященный партизанскому движению

Желающие глубже узнать историю партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны получили уникальную возможность ознакомиться с документами о народных мстителях, партизанских формированиях.

Одной из самых действенных акций стала рельсовая война, развернувшаяся на коммуникациях врага в период подготовки и проведения Курской битвы. Из архива

Доступ к первоисточникам открыл совместный проект "Партизаны Беларуси" издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива. Достаточно зайти на сайт partizany.by и набрать интересующую фамилию, название партизанского отряда. И если соответствующие материалы сохранились в архиве и уже оцифрованы, то они появятся на экране монитора.

- Это первый проект на территории СНГ, посвященный партизанскому движению, - поясняет заместитель директора - главного редактора ИД "Беларусь сегодня" Иван Синичкин. - Обнародование огромного количества информации о партизанском движении приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо работников издательского дома и архивистов в проекте активно участвуют ученые-историки, волонтеры-студенты. В помощь им ИД "Беларусь сегодня" приобрел современный планетарный сканер, позволяющий без ущерба оригиналу оцифровывать бесценные, но зачастую хрупкие документы. И в целом многие операции совершаются с помощью компьютерной техники автоматически. На мониторе компьютера можно наблюдать, как быстро растет число созданных и выложенных в интернет персональных карточек на партизан: сейчас их уже около 63 тысяч. В основном это наградные листы на того или иного героя, где описываются яркие боевые эпизоды. Порой к листам приобщаются служебные характеристики, автобиографии партизан. Общее число оцифрованных документов уже превысило 100 тысяч.

Система настроена так, что поиск состоится даже при некоторой неточности в написании фамилии разыскиваемого партизана

Среди увековеченных на страницах портала имен немало россиян, сражавшихся в белорусских партизанских отрядах. Например, Владимир Иванович Абалишин из деревни Абабково Каменецкого района Калининской области (административно-территориальное деление соответствует тому периоду) был представлен к медали "Партизану Отечественной войны". Возможно, кто-то, прочитав архивные материалы, узнает в нем родного или близкого человека.

На сайте появятся и редкие фото о быте партизан, лесных школах, госпиталях. Фото: РИА Новости

- Такая возможность станет более реальной, когда мы обработаем материалы партизанских формирований, действовавших на территории Псковской, Смоленской, других российских областей, оказавшихся в силу обстоятельств в Национальном архиве Беларуси, - говорит Иван Синичкин. - Причем система настроена так, что поиск состоится даже при некоторой неточности в написании фамилии разыскиваемого. Например, был запрос на россиянина Османа Касаева. Однако по документам он проходил как Косаев. Тем не менее, сопоставив дату и место рождения, другие данные, мы установили, что речь идет об одном человеке.

Журналисты издательского дома плотно работают с Белорусским архивом кинофотофонодокументов с тем, чтобы сопроводить текстовые материалы снимками, сделанными в отряде, где служил партизан, или в аналогичной обстановке. А бывает, находится фото самого героя. В перспективе планируется выкладывать на сайт тематические фотоподборки: о быте партизан, лесных школах, госпиталях.

Только за первые дни работы портала его посетили более 13 тысяч человек. Многие в свою очередь делятся с редакцией впечатлениями, мнениями, материалами из семейного архива. В будущем пользователи портала сами смогут дополнять персональную карточку участника народного сопротивления фотографией, личным комментарием.

В годы войны в Беларуси сражались более 370 тысяч партизан и подпольщиков. Фото: Из архива

Цифры и факты

С первых дней оккупации с оружием в руках против врага выступили ветераны подпольной борьбы на территории Западной Беларуси, входившей до 1939 года в состав Польши, бойцы и офицеры попавших в окружение частей Красной Армии, сотрудники НКВД. Так, уже 24 июня 1941 года в Пинской области партизанский отряд организовал Василий Корж - участник партизанского движения 20-х годов, войны в Испании, имевший опыт работы в НКВД. Постепенно народное сопротивление набирало силу и охватило всю республику. Эти данные приведены в энциклопедии партизанского движения "Беларусь партизанская", вышедшей недавно в Минске. Так, в Гомельской области в тылу врага были оставлены 750 патриотов. Началась заброска диверсионных групп по линии НКВД, РККА, Центрального и Белорусского штабов партизанского движения. В августе 1941 года в Беларуси действовало свыше 230 партизанских отрядов. За сентябрь - декабрь того же года пущено под откос более 80 вражеских эшелонов. Спустя год в Беларуси воевало уже 365 партизанских отрядов, а к сентябрю 1943-го их число более чем удвоилось. Всего на территории Беларуси в годы войны действовало 1255 партизанских отрядов, организованных в бригады, полки, соединения. Ими руководили прославленные командиры Минай Шмырев, Василий Козлов, Роман Мачульский и другие. В Беларуси сражались также партизаны из Смоленской, Калининской, Орловской областей. Всего же в годы войны в Беларуси сражались более 370 тысяч партизан и подпольщиков.

К концу 1943 года партизаны контролировали почти 60 процентов территории Беларуси. Одной из самых действенных акций стала рельсовая война, развернувшаяся на коммуникациях врага в период подготовки и проведения Курской битвы. На некоторых направлениях движение немецких поездов с вооружением и живой силой приостановилось на срок до двух недель.