Студотряды Беларуси примут участие во Всероссийском слете

Фанфары добрых слов и песен из памяти молодежных буден будут озвучены и спеты на Всероссийском слете студенческих отрядов в последние дни октября в Государственном Кремлевском дворце в российской столице. Но тональность искренних и проникновенных аккордов мелодии Пахмутовой и Добронравова "про радостный строй гитар и яростный стройотряд" наверняка станет лейтмотивом к 60-летию этого самого массового вузовского движения.

Ведь "стройотряды уходят дальше. А строй гитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь". Эти слова - словно гимн юности - и сегодня звучат как призыв к жизненному порыву совершенства, самостоятельности всегда и во всем. С этим девизом согласен и лидер белорусской молодежи, второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Всероссийский слет студенческих отрядов, сообщил он в беседе с БЕЛТА, объединит с 25 по 27 октября более шести тысяч участников движения нескольких поколений из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. Минск представит в Москве официальная делегация из 50 человек, в которую вошли ветераны движения, лучшие представители вузовских студотрядов Беларуси.

Планируется, пояснил молодежный функционер, что делегация примет участие в работе всех интерактивных площадок, спортивных и творческих фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, интеллектуальных играх, мастер-классах и встречах ветеранов движения.

Первые строительные отряды на белорусской земле, напомнил Дикун, начали вести свою летопись в 1963 году на объектах Казахстана. Движение быстро развивалось и объединяло все больше молодых людей. Они строили БАМ, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС, Новополоцкий и Мозырский перерабатывающие заводы, "Гомсельмаш".

Одним из важных направлений деятельности БРСМ один из руководителей республиканской организации назвал формирование студенческих отрядов Союзного государства: строительных, педагогических, сервисных. Этому, пояснил он, способствует соглашение о сотрудничестве между БРСМ и общественной организацией "Российские студенческие отряды". "Только в 2019 году в России отработали 14 наших отрядов общей численностью 326 человек", - отметил Дикун.

А белорусско-российский студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Крылова трудился на строительстве объектов БелАЭС и социальных объектах Островца. Работал объединенный отряд и на строительстве объектов Минского метрополитена.

Кстати, в конце ноября в белорусской столице запланировано проведение Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" и подведение итогов третьего трудового семестра, сообщает агентство.