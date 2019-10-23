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23.10.2019 19:41
Рубрика: В мире

Папа не может

Суд Техаса запретил отцу препятствовать смене пола его семилетнего сына
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Жюри присяжных в суде американского штата Техас вынесло вопиющий вердикт, по сути запретив отцу вмешиваться в процесс смены пола его 7-летнего сына. На гендерном переходе настаивает родная мать ребенка, юристы которой уверяли присяжных, что это необходимо для социальной адаптации мальчика, поскольку он чувствует себя девочкой. С учетом того, что американская система права во многом строится на прецеденте, это монументальный вердикт, который может определить судьбы тысяч других детей.
Джеймс Янгер считает бредом поставленный его сыну Джеймсу диагноз "гендерное расстройство". Фото: savejames.com Джеймс Янгер считает бредом поставленный его сыну Джеймсу диагноз "гендерное расстройство". Фото: savejames.com
Джеймс Янгер считает бредом поставленный его сыну Джеймсу диагноз "гендерное расстройство". Фото: savejames.com

Джеймс Янгер и Энн Джорджулес развелись несколько лет назад. От брака остались сыновья Джеймс и Джуд.

Суд определил родителям совместную опеку, но по большей части жили дети с матерью. Однажды Джеймс приехал к папе и сказал, что теперь он - девочка. Так решила его мама. Как рассказал информационный ресурс The Texan, к этому выводу она пришла, когда однажды Джеймс захотел игрушку для девочек из "Макдоналдса", а затем подражал героине одного из диснеевских мультфильмов. Мать ребенка обратилась в клинику для детей-трансгендеров, а там поставили диагноз: гендерное расстройство.

Фото: iStock
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Джорджулес с упорством одержимой принялась одевать Джеймса в платья, наносить ему макияж, красить ногти. Даже записала его в школу девочкой по имени Луна. Следующий этап, который советуют любители модных гендерных экспериментов, - химическая кастрация препаратами по подавлению половой зрелости и проведение гормональной терапии. Отец считает поставленный диагноз бредом. По его словам, у него дома мальчик одевается нормально и никакого дискомфорта не испытывает.

Миром договориться не вышло и дошло до суда.

Янгер просил суд поручить ему опеку обоих детей, что дало бы ему право единолично принимать решения об их медицинских и психологических процедурах. Его юрист пояснила, что семилетний мальчишка не способен оценить долгосрочные последствия гендерного перехода, включая невозможность иметь детей. Не говоря уже о других побочных эффектах, среди которых приглашенные на заседание специалисты назвали сокращение продолжительности жизни и высокий риск психологических заболеваний. Отец предлагает подождать и дать Джеймсу время определиться самостоятельно. Янгер организовал сайт "Спасти Джеймса" (англ. Save James), собрав уже около 50 тысяч долларов пожертвований для судебной поддержки дела.

Он собрал свидетельства родителей одноклассников и пастора местной церкви, которые единодушно утверждают, что Джеймс считает себя мальчиком. "Я беседовал с ним трижды, тут невозможно перепутать, он выглядит и поступает как здоровый шестилетний мальчик", - рассказал местный пастор Билл Лоуэлл изданию The Federalist. Другая знакомая рассказала, что когда Джеймс был у них в гостях, он отказывался играть за команду девочек и примкнул к мальчикам.

Фото: creatableworld@instagram
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Юрист отметила, что существуют критерии Американской ассоциации педиатров для диагноза "гендерное расстройство", и Джеймс им никоим образом не отвечает. Он не находится в депрессии, не проявляет агрессии, не испытывает иных психологических трудностей. Но адептов ЛГБТ-революции это не интересует. Пафосно называя себя либералами с открытыми взглядами, они с тоталитаристской категоричностью отвергают любые аргументы в пользу нормальности мальчика.

Джорджулес, вооружившаяся командой из пяти юристов, обратилась со встречным иском. Она потребовала ограничить частоту встреч отца с детьми, обязать его обращаться к Джеймсу как к девочке и называть его Луной. Более того, по ее мнению, отец не должен давать Джеймсу общаться с любым человеком, который не согласен считать его девочкой. В довершение она намерена отсудить у бывшего супруга деньги на гормональный переход для сына.

В качестве аргумента она принесла в суд письмо с рекомендацией о гендерном переходе, которое написали в центре по терапии для детей-трансгендеров (GENECIS). "Гендерная идентификация уникальна для каждого ребенка и может отличаться от того пола, который он приобрел при рождении", - гласит описание на сайте этой программы. Она открылась в 2015 году и является единственным медцентром такого рода на юго-востоке США для детей в возрасте от 4 до 17 лет.

Юристы Джорджулес на заседаниях очернили отца ребенка за отказ признать его женскую идентификацию, посчитав такую реакцию насилием. Выслушав аргументы сторон, 11 из 12 присяжных в итоге проголосовали за то, чтобы предоставить полную опеку над детьми их матери. Вердикт означает, что в дальнейшем она сможет единолично решать, какие медицинские процедуры нужны для их здоровья, вплоть до гендерного перехода.

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