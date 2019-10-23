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23.10.2019 06:31
Рубрика: В мире

Сын бразильского президента отказался от должности посла в США

Фото: AP Photo/Eraldo Peres Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару - депутат Эдуарду Болсонару - отказался от выдвижения своей кандидатуры на должность посла в Вашингтоне. Об этом он заявил во вторник во время пленарного заседания Палаты депутатов.

Фото: REUTERS/Adriano Machado
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По словам Эдураду, он много думал об этом и со многими советовался. "Необходимо в том числе помнить о моих избирателях, не многие из которых поддержали эту идею", - цитирует молодого политика издание Globo. Сын президента также отметил, что в Бразилии его ждет более важная роль.

Ранее 35-летний Эдуарду Болсонару был утвержден в качестве главы фракции Социал-либеральной партии в нижней палате парламента страны, пишет ТАСС. Это произошло на фоне обострившихся разногласий бразильского лидера, выдвигавшегося на высший государственный пост под знаменами этого политического движения, с партийным руководством. В результате фракция раскололась на сторонников президента и тех, кто теперь находится во внутрипартийной оппозиции к нему.

Фото: Aracaju Municipal Press Office via AP
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Напомним, в июле появилась информация о том, что Жаир Болсонару планирует назначить Эдуарду послом в США. По словам бразильского лидера, его сын вполне подходит для этой должности, поскольку дружит с детьми президента США Дональда Трампа, владеет английским и испанским языками, а также имеет опыт жизни за рубежом. Эту инициативу приветствовал глава Белого дома, который заявил, что не считает ее кумовством. Прежний глава бразильской дипмиссии в Вашингтоне Сержиу Амарал покинул пост весной этого года.

В мире Южная Америка Бразилия
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