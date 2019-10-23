Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Мошенники научились похищать деньги у банковских клиентов с помощью программ удаленного доступа, которые устанавливаются на телефон

Об этом агентству РИА Новости сообщил глава компании Group-IB Илья Сачков. По его словам, крупные банки ежемесячно теряют от 6 до 10 миллионов рублей из-за данного вида мошенничества. В месяц происходит более трех тысяч попыток кражи средств со счетов физических лиц с помощью данной схемы.

Как уточняет эксперт, злоумышленники убеждают клиентов банков установить на своем телефоне программу удаленного доступа, с помощью которой потом могут похитить средства жертвы.

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций. Под видом блокировки подозрительных транзакций они похищают денежные средства клиентов.

Как предупреждают в ЦБ, для того чтобы украсть деньги, мошенникам достаточно ФИО и номера телефона человека. Россияне сами способствуют совершению преступлений: часто пользуются ссылками из непроверенных источников, устанавливают сомнительные программы и не пользуются антивирусами. И сколько бы не предупреждали, но находятся еще те, которые с легкостью сообщают мошенникам CVC‐ и CVV‐коды или одноразовые пароли своих банковских карт.