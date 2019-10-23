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23.10.2019 18:54
Рубрика: Культура

"Остров" за стеклом

Телеканал "Спас" скоро запустит реалити-шоу из монастыря
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Православный телеканал "Спас", все более набирающий культурные обороты и берущийся за острые темы вроде дискуссий с именитыми атеистами, готов представить уникальный проект - реалити-шоу "Остров". Участников программы приглашают месяц пожить "послушниками" в известном монастыре - Нило-Столобенской пустыни. Их жизнь и труды во многом будут проходить перед телекамерой. Мы увидим монастырскую жизнь "за стеклом", но это будет в пику бессмысленным телешоу такого типа - "реалити-шоу со смыслом".
Реалити-шоу "Остров" зовет месяц пожить послушником в знаменитой Нило-Столобенской пустыни. Фото: ukususha / istock Реалити-шоу "Остров" зовет месяц пожить послушником в знаменитой Нило-Столобенской пустыни. Фото: ukususha / istock
Реалити-шоу "Остров" зовет месяц пожить послушником в знаменитой Нило-Столобенской пустыни. Фото: ukususha / istock

- Цель проекта: показать монастырскую жизнь глазами наших героев, - рассказала "РГ" PR-менеджер телеканала "Спас" Татьяна Леоненко. - Участники реалити-шоу будут делиться со зрителями своими впечатлениями и новым полученным опытом.

Цель "Острова" - показать, как человека меняет жизнь в монастыре

По ее словам, цель проекта, - показать, что происходит с человеком, который на время удалился от мира, как меняет его молитва и жизнь в обители. "Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Реалити вдали от мира", - говорится в анонсе, представляющем "Остров". Если все удастся, это действительно будет прорывной "формат" на ТВ - не просто показать, как человек убирает храм, печет хлеб или изготовляет свечи, но показать, как он меняется внутренне.

Фото: Россия 1
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По словам главы телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, послушаний будет очень много. Кроме упомянутых будет возможность работать в аптеке и на ферме, готовить консервы.

Несмотря на то, что монастырь мужской, участвовать в нем могут и мужчины, и женщины в возрасте от от 18 лет.

- Чтобы попасть в проект, необходимо отправить видеозаявку с рассказом о себе и том, почему участник хочет потрудиться в монастыре, - пояснила "РГ" Татьяна Леоненко.

Поскольку в проекте примут участие около 10 человек, то наверняка подавшие видеозаявку претенденты будут проходить что-то вроде конкурсного отбора.

Заявку на участие в проекте "Остров" можно отправить на адрес: ostrov@spastv.ru. Фото: телеканал "Спас".

Проект, скорее всего, начнется в ноябре. На вопрос, кто придумал этот проект, наши спикеры отвечают: идея принадлежит телеканалу "Спас".

Название проекта отсылает наши ассоциации к известному, знаковому и любимому большинством россиян фильму "Остров". Но на самом деле все проще и буквальнее: Нило-Столобенская пустынь расположена на острове Столобном на озере Селигер. Это один из самых красивых по облику и расположению монастырей - в 10 км к северу от города Осташкова.

Фото: Юрий Лепский.
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Монастырь, кстати, имеет репутацию очень "хозяйственной" обители, в нем много всевозможных производств - от еды, которую можно купить в московских прихрамовых киосках, до церковных ювелирных изделий. Если говорить о жизни церкви на самообеспечении, о ее способности заработать на эту жизнь самостоятельно, то Нилова пустынь тут явный образец.

И еще один важный момент: в России заканчивается год волонтера. Церковное монастырское послушание - это, конечно, работа в жанре "волонтерства" - добровольные труды на благо церкви и своей души.

"РГ" будет следить за ситуацией вокруг "реалити-шоу со смыслом". Заявки на участие в проекте можно отправлять на адрес: ostrov@spastv.ru.

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