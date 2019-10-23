Телеканал "Спас" скоро запустит реалити-шоу из монастыря

Православный телеканал "Спас", все более набирающий культурные обороты и берущийся за острые темы вроде дискуссий с именитыми атеистами, готов представить уникальный проект - реалити-шоу "Остров". Участников программы приглашают месяц пожить "послушниками" в известном монастыре - Нило-Столобенской пустыни. Их жизнь и труды во многом будут проходить перед телекамерой. Мы увидим монастырскую жизнь "за стеклом", но это будет в пику бессмысленным телешоу такого типа - "реалити-шоу со смыслом".

- Цель проекта: показать монастырскую жизнь глазами наших героев, - рассказала "РГ" PR-менеджер телеканала "Спас" Татьяна Леоненко. - Участники реалити-шоу будут делиться со зрителями своими впечатлениями и новым полученным опытом.

Цель "Острова" - показать, как человека меняет жизнь в монастыре

По ее словам, цель проекта, - показать, что происходит с человеком, который на время удалился от мира, как меняет его молитва и жизнь в обители. "Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Реалити вдали от мира", - говорится в анонсе, представляющем "Остров". Если все удастся, это действительно будет прорывной "формат" на ТВ - не просто показать, как человек убирает храм, печет хлеб или изготовляет свечи, но показать, как он меняется внутренне.

По словам главы телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, послушаний будет очень много. Кроме упомянутых будет возможность работать в аптеке и на ферме, готовить консервы.

Несмотря на то, что монастырь мужской, участвовать в нем могут и мужчины, и женщины в возрасте от от 18 лет.

- Чтобы попасть в проект, необходимо отправить видеозаявку с рассказом о себе и том, почему участник хочет потрудиться в монастыре, - пояснила "РГ" Татьяна Леоненко.

Поскольку в проекте примут участие около 10 человек, то наверняка подавшие видеозаявку претенденты будут проходить что-то вроде конкурсного отбора.

Заявку на участие в проекте "Остров" можно отправить на адрес: ostrov@spastv.ru. Фото: телеканал "Спас".

Проект, скорее всего, начнется в ноябре. На вопрос, кто придумал этот проект, наши спикеры отвечают: идея принадлежит телеканалу "Спас".

Название проекта отсылает наши ассоциации к известному, знаковому и любимому большинством россиян фильму "Остров". Но на самом деле все проще и буквальнее: Нило-Столобенская пустынь расположена на острове Столобном на озере Селигер. Это один из самых красивых по облику и расположению монастырей - в 10 км к северу от города Осташкова.

Монастырь, кстати, имеет репутацию очень "хозяйственной" обители, в нем много всевозможных производств - от еды, которую можно купить в московских прихрамовых киосках, до церковных ювелирных изделий. Если говорить о жизни церкви на самообеспечении, о ее способности заработать на эту жизнь самостоятельно, то Нилова пустынь тут явный образец.

И еще один важный момент: в России заканчивается год волонтера. Церковное монастырское послушание - это, конечно, работа в жанре "волонтерства" - добровольные труды на благо церкви и своей души.

"РГ" будет следить за ситуацией вокруг "реалити-шоу со смыслом". Заявки на участие в проекте можно отправлять на адрес: ostrov@spastv.ru.