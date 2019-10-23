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23.10.2019,  
11:13
Текст:  Антон Валагин

Турция попросила еще С-400

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Представители России и Турции обсуждают детали поставок дополнительных зенитных систем С-400 "Триумф".

Фото: Пресс-служба "Вертолеты России"
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- Текущий контракт выполнен раньше запланированных сроков, в Турцию доставлены все элементы заказанных комплексов. Успешно справились с логистикой - осуществлено 72 авиарейса. Теперь мы обсуждаем опцион, финансовую модель, сроки поставок. Программа локализации уже на завершающем этапе, - рассказал "Интерфаксу" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На переговорах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи вопрос поставок "Триумфов" не поднимался, проработкой этой темы занимаются профильные ведомства обоих государств.

Напомним, подписанным в декабре 2017 года контрактом предусмотрена поставка Анкаре четырех дивизионов "Триумфов" с возможностью дополнительных закупок (опциона), частичной передачи технологий и организации производства элементов С-400 в Турции.

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