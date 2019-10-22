Путин и Эрдоган не стали обсуждать новые контракты на С-400

Новости

Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
Экс-замглаву минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене 17:41
В Нижегородском кремле поймали лисицу 17:40
Названы самые красивые города России для осенних путешествий 17:36
Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" 17:25
Видео: в Риме роботы сыграли в футбол 17:24
Житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав пол ребенка 17:19
Диетолог рассказала о самом полезном чае 17:18
Названа стоимость золота, найденного на месте ЧП под Красноярском 17:15
Фонды "Царского Села" пополнились фарфором из Рафаэлевского сервиза 17:14
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА 17:14
Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике 17:06
В Москве откроют горячую линию по качеству овощей и фруктов 17:05
Собянин объявил о новой программе выдачи бесплатных лекарств москвичам-сердечникам 16:56
В Госдуме рассказали, когда Бутина вернется в Россию 16:51
Суд отменил приговор по ДТП на "Славянском бульваре" 16:51
В ОАЭ найдена древнейшая жемчужина мира 16:40
Владимир Путин наградил орденами Шохина и Шмакова 16:35
В Москве проходит встреча премьеров России и Беларуси 16:32
Мосгаз опроверг сообщение о повреждении газопровода на Сколковском шоссе 16:25
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25% 16:13
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой 16:13
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский" 16:08
Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 17:35
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган не стали обсуждать новые контракты на С-400

Президенты России и Турции во время переговоров, которые продолжаются в Сочи, не стали поднимать тему новых контрактов на ракетные комплексы С-400.

Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"[Тему С-400 Путин и Эрдоган] не обсуждали", - ответил журналистам Шугаев на соответствующий вопрос.

Эрдоган назвал даты завершения третьего этапа поставок С-400 в Турцию

При этом в целом этот вопрос находится в развитии, добавил он.

"Поэтому посмотрим, как будут развиваться события", - приводит его слова РИА Новости.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Камерун задумался о покупке комплекса "Панцирь-С1"

Шугаев также отметил, что в ходе саммита Россия-Африка, который начнется в Сочи в среду, 23 октября, не ожидается подписания контрактов на поставки оружия на Черный континент.

"Форум все-таки посвящен общим проблемам двустороннего взаимодействия", - пояснил чиновник. И добавил, что выставка российских вооружений в рамках саммита состоится, и там гости смогут ознакомиться с лучшими образцами.

При этом в целом, по мнению Шугаева, объем поставок российских вооружений в Африку может доходить до 30-40% всего экспорта.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российско-турецкие отношения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек
Количество заключенных в России достигло исторического минимума