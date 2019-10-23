Ученые рассказали, когда принимать препараты от повышенного давления

Лекарства от повышенного артериального давления (гипертонии) следует принимать перед сном, так снижается риск возникновения сердечных приступов и инсультов. К такому выводу пришли испанские ученые, сообщает издание European Heart Journal.

Врачи провели эксперимент (крупнейший на сегодняшний день в сфере изучения артериального давления), в котором приняли участие 19 тысяч человек с гипертонией. Результаты показали, что наш организм по-разному реагирует на прием одних и тех же лекарств в разное время суток. Так, средние показатели артериального давления у участников исследования, которые принимали свои лекарства перед сном, были значительно ниже и днем, и ночью, чем у тех, кто принимали лекарства каждое утро.

"Сегодня рекомендации по лечению гипертонии не предлагают какое-либо предпочтительное время приема лекарств. Утро было самой распространенной рекомендацией врачей, основанной на вводящей в заблуждение цели снизить утренние уровни артериального давления, - заявил один из руководителей исследования профессор Рамон Гермида из Университета Виго.

Результаты этого эксперимента показывают, что артериальное давление у пациентов, которые обычно принимают свои антигипертензивные препараты перед сном, а не после пробуждения, лучше контролируется, и, что наиболее важно, они меньше подвержены риску смерти или болезни сердца и проблем с кровеносными сосудами".

Однако, по его словам, еще предстоит выяснить, подходит ли "ночной" режим приема антигипертензивных препаратов всем группам населения и национальностям, так как в исследовании принимали участие в основном испанцы.