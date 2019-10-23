Ученые выяснили, почему люди не верят в собственную смерть

Израильские исследователи объяснили, зачем мозг блокирует мысли человека о смерти. В результате этого обмана люди верят собственное бессмертие и считают, что умирают только другие.

Специалисты из Университета Бар-Лиан утверждают, что мозг человека эффективно блокирует мысли о конечности существования. Как следствие, люди считают, что их жизнь будет длиться еще очень долго, а смерть - это то, что с ними никогда не произойдет. Мозг защищает человека от мыслей о собственной гибели, что позволяет вести обычный образ жизни. Об этом исследовании сообщает NeuroImage.

- Мозг отказывается принимать неизбежность смерти, - говорит один из авторов исследования Яир Дор-Цидерман. - Когда он получает информацию, связывающую нас со смертью, что-то указывает нам на ненадежность этих данных, и мы не доверяем им. Вся наша биология настроена на выживание, и это вступает в противоречие с мыслью о собственной недолговечности.

Ученые начали изучение того, как мозг реагирует на смерть, около десяти лет назад. Оказалось, что человек делает ошибки, прогнозируя собственный уход, чего не случается, когда он оценивает вероятность чужой смерти.

Для того, чтобы понять, как мозг человека защищается от негативных мыслей, был создан специальный тест. 24 добровольца смотрели на экран, на котором появлялись фотографии различных людей, в том числе и самих участников эксперимента. Над лицами возникали различные слова, среди них были те, что связаны со смертью. Например, "кладбище" или "похороны".

Исследователи отслеживали активность мозга. Если такое слово появлялось рядом с фотографией лица добровольца, активность его мозга менялась. Человек отказывался связывать свое изображение и мысли о смерти.

Как считает Дор-Цидерман, в наши дни люди реже сталкиваются со смертью, меньше знают об этом и, по всей видимости, больше этого боятся. Мы напряженно трудимся, ходим с спортклубы, развлекаемся, часами сидим в соцсетях. Задуматься о смерти нам просто некогда. Подсознательно человек игнорирует факты и воспринимает себя, как того, кому предстоит очень долгое существование.

Исследователям еще предстоит разобраться в том, насколько важен этот защитный механизм для выживания. Ученые считают, что это позволит найти способы справляться со страхом смерти.