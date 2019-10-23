В "Артеке" стартовал проект "Хочу говорить по-русски"

В "Артеке" начался новый образовательный проект "Хочу говорить по-русски". В нем принимают участие школьники из 16 стран, в том числе и соотечественники, которые приехали в Крым, чтобы подтянуть свой русский.

Как сообщает сайт artek.org, они прошли конкурсный отбор и получили уникальную возможность приобрести новый опыт общения на знакомом, но пока еще не вполне изученном языке. Здесь они смогут вместе со сверстниками и взрослыми не только принять участие в решении проектных, исследовательских и креативных задач, но и пообщаться с известными филологами-русистами, просто посидеть у костра в дружеской компании и поболтать на русском. За три смены "Артек" примет 100 детей из разных стран, которые будут знакомиться с русской культурой, историей России, а также ее современными достопримечательностями.

"Для того, чтобы каждый ребенок мог максимально погрузиться в русский язык и культуру, к реализации проекта мы привлекли большое количество артековских специалистов: учителей, педагогов, воспитателей, экскурсоводов, методистов. Наша главная задача - построить для каждого ребенка индивидуальный образовательный маршрут, который позволит ему познакомиться с историей, культурой России, ее мелодичной речью и богатым языком", - комментирует руководитель проекта Анна Акунина.

Сразу после приезда детей ожидали экскурсии по "Артеку", мастер-классы от педагогов и экскурсионный выезд в Ялту.

А старший методист методического отдела "Артека" Ольга Подкорытова подчеркнула, что особый акцент в образовательной программе для приехавших в "Артек" детей будет сделан на природное многообразие Крыма, его культуру и древнюю историю. Так во время поездки в Ялту ребята побывали в Театре им. А.П. Чехова, послушали концерт классической симфонической музыки, прогулялись по набережной и вдохновились тем местом, где Антона Павловича посетила муза, и он написал всем известный рассказ "Дама с собачкой".

Впереди у артековцев международного отряда Севастополь, Феодосия и Коктебель.

"Когда я узнала, что прошла конкурс, моему счастью не было предела, - говорит Ксюша из Италии. - Конкуренция была большая, но я надеялась, что моя мечта попасть в "Артек" осуществится. Моя мама была безумно рада, что я смогу побывать в России и усовершенствовать свой русский. Мне уже не терпится познакомиться со всеми ребятами нашего замечательного лагеря и стать настоящими артековскими друзьями".

А вот София из Швеции до сих пор под впечатлением от концерта: "Я раньше никогда не догадывалась, что вальс имеет такую длинную и загадочную историю. Музыка в этот вечер завораживала, увлекала за собой, а певцы смогли очень проникновенно донести ее глубокий смысл. Мне понравилось! Мама, я в "Артеке"! Я - счастлива! От смены жду новых ощущений, эмоций, друзей".