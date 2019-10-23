В центре Мехико нашли нарколаборатории и склад оружия

В центре Мехико силовики обнаружили сразу несколько помещений, в которых располагались нарколаборатории. Между собой они были связаны подземным ходом.

О масштабной операции, в которой участвовали 600 сотрудников полиции, 90 агентов генпрокуратуры, а также 147 служащих ВМФ, рассказал глава министерства общественной безопасности Мексики Омар Гарсиа. Он отметил, что члены преступной группы были связаны с властями Мехико. В ходе операции были задержаны 26 мужчин и 5 женщин.

В двух домах находились лаборатории по производству синтетических наркотиков. В помощениях обнаружены 50 кг прекурсоров, 2,5 тонны марихуаны, 20 кг кокаина и 4 килограмма метамфетамина. В соседних зданиях находился арсенал, включающий 20 единиц огнестрельного оружия, 50 магазинов с патронами, гранатомет, мешки с марихуаной и краденые автомобили.