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23.10.2019 19:33
Рубрика: Происшествия

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В деле Арашуковых прибавилось родственников
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
23 октября информационные агентства со ссылкой на следствие сообщили, что в уголовном деле отца и сына Арашуковых прибавилось родственников. Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым.

Задержанные - родственники обвиняемого: его четвероюродный брат Беслан Арашуков и брат супруги Рауля Арашукова - Ахмед Коцба, замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

В СКР это сообщение не комментируют и официально не подтверждают, но и не опровергают. Новых фигурантов дела отвезли на допрос после прошедших у них обысков. У родственников те же статьи, что и у остальных фигурантов дела, - участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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Напомним, что Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. У него "тяжелое" обвинение - причастность к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Это было в 2010 году. Еще бывшего сенатора обвинили в участии в организованном преступном сообществе его отца Рауля Арашукова, на тот момент - советника главы компании "Газпром межрегионгаз".

Отец с сыном говорят, что дело сфабриковано их врагами. Защита потерпевших раздает интервью, что Арашуковы причастны еще к нескольким убийствам. Называют Бориса Хапсирокова в конце 90-х, охранника помощника главы администрации президента Али Афаунова в 2003 году, начальника СИЗО Черкесска Хасана Джанаева в 2006 году .

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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