В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции

Власти Гонконга, как ранее и декларировали, осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции. Данный документ, напомним, стал причиной массовых протестов и погромов в этом специальном административном районе Китая.

Об отзыве законопроекта сегодня объявил секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли, сообщает ТАСС.

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения. После трехмесячного хаоса на улицах города власти Гонконга пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.