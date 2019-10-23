Увеличить сумму компенсации вкладчикам банков в случае банкротства последних предлагают в Киргизии. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение министерством экономики республики.

Разработчики документа предлагают поднять уровень страхового покрытия до 300 тысяч сомов. Сейчас компенсация по депозитам в Киргизии составляет 200 тысяч. Увеличение страховой суммы, как ожидается, повысит доверие населения к финансовой системе республики. Это, в свою очередь, может привести к тому, что люди будут пользоваться банковскими услугами, а те, в свою очередь, смогут выдавать больше кредитов, что стимулирует развитие экономики.

Выплатой компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков в Киргизии занимается Фонд защиты депозитов. Он формируется за счет взносов правительства и финансово-кредитных учреждений, а также дохода от государственных ценных бумаг и составляет около 2,2 миллиарда сомов. В то же время объем депозитной базы коммерческих банков в Киргизии, согласно официальным данным, превышает 133 миллиарда сомов. На данный момент его соотношение к ВВП страны составляет около 24 процентов, что считается одним из самых низких показателей в СНГ и ЕАЭС. К примеру, в России, по данным ведомства, это соотношение достигает 45 процентов, в Армении и Беларуси - 35 и 33 процента соответственно.

Самой низкой среди стран Евразийского союза остается и сумма компенсации, которая гарантирована вкладчику банка в Киргизии. В пересчете на резервную валюту она составляет около 2,8 тысячи долларов, тогда как в соседнем Казахстане - 39,5 тысячи, в России - 22,1, а в Армении - 20,5 тысячи.