В Мачу-Пикчу найдены следы древних катастроф

Археологическое исследование, проведенное в древнем храмовом комплексе Мачу-Пикчу в Перу, показало, что еще во время строительства этот город пострадал от нескольких мощных землетрясений.

Об открытии рассказывает журнал Science. Мачу-Пикчу известен как "потерянный город инков". Он был построен в труднодоступном месте на высоте около 2450 метров над уровнем моря.

Этот город знаменит своей идеальной кладкой. Огромные каменные блоки, из которых он сложен, подогнаны так плотно друг к другу, что между ними невозможно вставить даже лезвие ножа.

Однако новое исследование, проведенное международной археологической миссией, показало, что древним строителям не раз приходилось менять сами методы кладки.

Обследование храмовых сооружений показало, что они в древности пострадали в результате мощных землетрясений. По мнению ученых, таких катастроф было минимум две. Произошли они, вероятно, между 1438 и 1491 годами нашей эры - задолго до того, как европейцы прибыли в этот регион.

Свидетельства природных катастроф ученые нашли в самих сооружениях. Так, они обнаружили сколотые части каменных блоков, некоторые из последних были заметно смещены. Всего исследователи зафиксировали более 140 повреждений.

Впрочем, о многих повреждениях было известно и раньше. Но до сих пор считалось, что причиной смещения камней могли быть, например, грунтовые воды, которые "подтачивали" сооружения. Выдвигалась и версия о землетрясениях, но ей не хватало доказательств.

Теперь они получены, считают авторы работы. В новом исследовании археологам помогли сейсмологи. По характеру повреждений ученые установили, что такие следы могли появиться только в результате сейсмических колебаний.

Исследователи отмечают, что тип повреждений, обнаруженных ими, возникает только тогда, когда огромные каменные блоки ритмично сталкиваются друг с другом во время землетрясения.

Поскольку описания тех событий нет ни в одном письменном источнике, ученым пришлось прибегнуть к альтернативным методам датирования.

Кстати, оно же помогло выявить взаимосвязь между появлением повреждений и изменением методов строительства. Установлено, что после землетрясений инки переходили на более простую схему.

Если до катастрофы они тщательно вырезали блоки, чтобы можно было плотно подогнать их друг к другу, то после землетрясения более мелкие камни просто укладывали на более крупные.

Полная версия исследования опубликована в журнале Journal of Seismology.