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23.10.2019 14:56
Рубрика: В мире

В Мачу-Пикчу найдены следы древних катастроф

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологическое исследование, проведенное в древнем храмовом комплексе Мачу-Пикчу в Перу, показало, что еще во время строительства этот город пострадал от нескольких мощных землетрясений.

Об открытии рассказывает журнал Science. Мачу-Пикчу известен как "потерянный город инков". Он был построен в труднодоступном месте на высоте около 2450 метров над уровнем моря.

Этот город знаменит своей идеальной кладкой. Огромные каменные блоки, из которых он сложен, подогнаны так плотно друг к другу, что между ними невозможно вставить даже лезвие ножа.

Фото: iStock
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Однако новое исследование, проведенное международной археологической миссией, показало, что древним строителям не раз приходилось менять сами методы кладки.

Обследование храмовых сооружений показало, что они в древности пострадали в результате мощных землетрясений. По мнению ученых, таких катастроф было минимум две. Произошли они, вероятно, между 1438 и 1491 годами нашей эры - задолго до того, как европейцы прибыли в этот регион.

Свидетельства природных катастроф ученые нашли в самих сооружениях. Так, они обнаружили сколотые части каменных блоков, некоторые из последних были заметно смещены. Всего исследователи зафиксировали более 140 повреждений.

Впрочем, о многих повреждениях было известно и раньше. Но до сих пор считалось, что причиной смещения камней могли быть, например, грунтовые воды, которые "подтачивали" сооружения. Выдвигалась и версия о землетрясениях, но ей не хватало доказательств.

Теперь они получены, считают авторы работы. В новом исследовании археологам помогли сейсмологи. По характеру повреждений ученые установили, что такие следы могли появиться только в результате сейсмических колебаний.

Исследователи отмечают, что тип повреждений, обнаруженных ими, возникает только тогда, когда огромные каменные блоки ритмично сталкиваются друг с другом во время землетрясения.

Поскольку описания тех событий нет ни в одном письменном источнике, ученым пришлось прибегнуть к альтернативным методам датирования.

Кстати, оно же помогло выявить взаимосвязь между появлением повреждений и изменением методов строительства. Установлено, что после землетрясений инки переходили на более простую схему.

Если до катастрофы они тщательно вырезали блоки, чтобы можно было плотно подогнать их друг к другу, то после землетрясения более мелкие камни просто укладывали на более крупные.

Полная версия исследования опубликована в журнале Journal of Seismology.

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