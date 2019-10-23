В "Росатоме" опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Заявления Greenpeace о якобы ввозе радиоактивных отходов в Россию являются дезинформацией. Об этом рассказали ТАСС во внешнеторговой структуре "Росатома" "Техснабэкспорт".

"Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией", - подчеркнули в компании.

Там рассказали, что в Россию ввозится обедненный уран. Это полезное сырье, которое применяют на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом.

Более того, радиоактивность и токсичность этого сырья ниже, чем у природного урана.

Транспортировка обедненного урана проходит согласно международным и российским требованиям по безопасности, заключили в компании.