В России откроют подвалы для бездомных животных

Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны оставаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных. А как к новации относятся наши белорусские читатели?

Алла Станкевич, администратор Музея кота в Минске:

- Мне кажется, что окна в подвалы должны оставаться открытыми. Я сама волонтер и вижу, как трудно бездомным животным приходится зимой. Некоторые коты, не найдя укрытия, замерзают на улице. С другой стороны, коты уничтожают мышей, крыс. Есть опыт западных стран, где истребили бездомных котов, и люди начали страдать от нашествия грызунов... Кстати, наши коты тоже в прошлом бездомные. Мы подбираем их на улицах и после осмотра ветеринаром и вакцинации устраиваем в музей. И так помогаем найти новый дом, ведь посетители могут забрать понравившееся животное с собой.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Беларуси:

- У нас техническими нормативными актами предусмотрено, что окна в подвальных помещениях должны быть с сеткой и в теплое время суток открыты, а в зимний период закрыты. Плюс одно техническое отверстие в доме должно быть оснащено открывающейся наружу дверцей. Эти нормы есть уже года два. Они используются при проектировании и строительстве новых жилых домов. Включаем работы по оснащению этой дверцей и в перечень по техобслуживанию в существующем жилфонде. Это логично. Если животное как-то попало в подвал, оно всегда сможет выбраться, не погибнет от голода и обезвоживания. В целом же содержание животных в подвалах жилых домов, на мой взгляд, спорный вопрос. С одной стороны, антисанитария, которая появляется вместе с котами. А с другой - грызуны, на которых охотятся коты.

Алла Тишкевич, пенсионерка:

- Это очень нужная инициатива, уже читала о ней в интернете. Хотя бы одно окно в подвале должно быть обязательно. С одной стороны - для вентиляции. С другой - чтобы животным было куда спрятаться, особенно суровой зимой. А блохи, на которых жалуются некоторые жильцы, появляются не от животных, а от влажности... Считаю, если бездомные животные есть, мы все за них в ответе. Должны им помогать. Вот и у меня в квартире 9 котов. Подбирала, мыла, думала, что смогу пристроить. А потом сама к ним привязывалась. Соседи не жалуются. Никакого запаха нет. Убираю каждый день.

Вероника Ханцевич, председатель ООЗЖ "Эгида":

- У нас окна устанавливаются только с дверцей, открывающейся наружу, чтобы животное могло выйти, но не зашло обратно. И с каждым годом все больше обращений по этому вопросу. Хотя мы считаем, что коты могут жить в подвалах и на придомовых территориях, будучи стерилизованными и вакцинированными минимум от бешенства.