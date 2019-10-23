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23.10.2019 03:15
Рубрика: Власть

В России увеличат стоимость родового сертификата

Текст: Ольга Игнатова
Стоимость родового сертификата со следующего года может вырасти на тысячу рублей - с 11 до 12 тысяч. Соответствующий документ, подготовленный Минздравом России, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В стоимость сертификата предлагается включить оплату услуг психологов, социальных работников и юристов, которые оказывают помощь будущим мамам. Сейчас в родильных домах работают, например, психологи, но их услуги женщины оплачивают самостоятельно.

Фото: iStock
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По мнению главы Минтруда РФ Максима Топилина, психологическая помощь должна быть доступна всем женщинам, готовящимся к материнству. Грамотные психологи помогут преодолеть родовой и послеродовой стресс. Юрист может пригодиться при возникновении конфликтных ситуаций, связанных с оказанием медуслуг.

Программа "Родовой сертификат" появилась в России в 2006 году. "Это было сделано для того, чтобы стимулировать женские консультации брать женщин на ранний учет для снижения детской смертности. Помимо этого, родовой сертификат дает будущим мамам возможность самостоятельно выбрать родильный дом, получить диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни", - напомнил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Деньги перечисляются медицинским учреждениям из Фонда социального страхования после оказания медицинской помощи каждой конкретной роженице.

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