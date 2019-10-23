В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой

Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.

В ролике Юлия поет на двенадцатом дне рождения своей дочери Веры.

"Неожиданно и необьяснимо - почему я плачу. Просто потому. Конечно у меня очень много такого домашнего видео. Конечно я им не спекулирую, не лювлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции - я буду делать это, буду, но редко", - предупредила экс-директор в комментарии (здесь и далее цитаты приводятся в авторской редакции).

Добавив: "Только по порыву души". И как раз сегодня душа Анны "рвется, скорбит и плачет" - ей захотелось вспомнить и взгрустнуть.

"Мне хочется плакать и сейчас я роняю слезы на экран айфона. Потому что каждая деталь этого видео связана и со мной и с моей артисткой, которая даже после своей скоропостижной кончины не перестанет быть таковою", - пишет женщина. Далее пожелав всем живущим добра и счастья. И присоединив к посту тэги #взгрустнулось #какэтобыло #затримесяца #ктобызнал #просто #так #было @julianachalova_manager.

Ранее сообщалось, что Первый канал разрабатывает телесериал о Юлии Началовой.