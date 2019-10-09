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Семья Юлии Началовой благословила съемки телесериала о певице

Поп-музыка
    09.10.2019, 16:09
Текст:   Олег Усков

Семья российской актрисы и певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, поддерживает проект Первого канала, который, возможно будет телесериалом. Но это пока точно не определено, передает РИА Новости со ссылкой на Анну Исаеву, экс-директора артистки.

Как пояснила Исаева, ее очень просили не давать пока никакой информации. "Максимум, что я могу позволить себе сказать: да, сериал делают, готовят. Да, действительно, сериал выйдет", - сообщила Анна. Тут же чуть странновато уточнила: "Даже не уверена, что это будет сериал, это будет драма, но что это будет, как, в каком количестве, объеме - мне это неведомо".

При этом Исаева акцентировала, что именно проект Первого канала - единственный, который семья Юлии поддерживает официально.

Напомним. Параллельно идет работа над биографическим полнометражным фильмом о жизни Юлии, но там взаимопонимания сторон по-прежнему нет.

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