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23.10.2019 13:06
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Сети появится первая цифровая версия Эрмитажа на китайском языке

20-21 октября в Пекине прошла Глобальная конференция по лицензированию интеллектуальной собственности (IP Global Licensing Conference) 2019 года. В рамках конференции представители музея изобразительного, декоративно-прикладного искусства России "Государственный Эрмитаж" и проекта компании Baidu "Цифровой музей энциклопедии "Байду байкэ" объявили об официальном сотрудничестве. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", в Интернете появится первая цифровая версия Эрмитажа на китайском языке.
Государственный Эрмитаж обладает одной из крупнейших в мире коллекций произведений искусства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Государственный Эрмитаж обладает одной из крупнейших в мире коллекций произведений искусства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Государственный Эрмитаж обладает одной из крупнейших в мире коллекций произведений искусства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил благодарность за возможность демонстрации китайским друзьям уникальной российской культуры и искусства через Интернет. Он также выразил надежду на то, что диалог между культурами будет продолжаться.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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