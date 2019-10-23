В Сети появится первая цифровая версия Эрмитажа на китайском языке

20-21 октября в Пекине прошла Глобальная конференция по лицензированию интеллектуальной собственности (IP Global Licensing Conference) 2019 года. В рамках конференции представители музея изобразительного, декоративно-прикладного искусства России "Государственный Эрмитаж" и проекта компании Baidu "Цифровой музей энциклопедии "Байду байкэ" объявили об официальном сотрудничестве. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", в Интернете появится первая цифровая версия Эрмитажа на китайском языке.
Государственный Эрмитаж обладает одной из крупнейших в мире коллекций произведений искусства. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил благодарность за возможность демонстрации китайским друзьям уникальной российской культуры и искусства через Интернет. Он также выразил надежду на то, что диалог между культурами будет продолжаться.