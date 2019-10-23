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23.10.2019 15:42
Рубрика: Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Судя по тексту, речь идет о периоде, когда Владимир Владимирович работал в Санкт-Петербурге и занимал должность председателя Комитета по внешним связям мэрии города (1991-1996 годы). Объявление было размещено несколько дней назад.

Автор оценил визитку в 2 млн рублей. Почему он решился продать такую памятную вещь, мужчина умолчал. Других предложений о продаже на его персональной странице нет.

Впрочем, это не первый и не единственный случай, когда в Сети предлагают купить визитку президента. На том же сервисе можно найти и другие аналогичные объявления: например, одно из них оценивает карточку почти в четыре раза дешевле - около полумиллиона рублей. Стоит отметить, что оформление и шрифты двух визиток различаются.

Общество Ежедневник Стиль жизни Президент
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