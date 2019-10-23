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23.10.2019 18:05
Рубрика: Власть

Негодная компания

Представители Следственного комитета настаивают на введении уголовной ответственности для юридических лиц
Текст: Владислав Куликов
Заместитель председателя Следственного комитета Александр Федоров обосновал предложение ввести уголовную ответственность юридических лиц и разъяснил спорные моменты, связанные с этой новацией.

Идея вызвала немалые споры в юридической среде. По словам сторонников предложения, появление такой нормы поможет в том числе преследовать организации, финансирующие терроризм, а также арестовывать зарубежные счета фирм, участвующих в легализации преступных средств, нелегальном выводе денег из России и т.п.

Фото: iStock
Применение особого порядка рассмотрения уголовных дел могут сократить

Но есть и критики, которые не понимают, как юридическое лицо может отвечать по статье Уголовного кодекса. Кого посадить на скамью подсудимых, вывеску? Александр Федоров подробно ответил на все спорные вопросы в ходе выступления на ХIV Ежегодных научных чтениях памяти профессора С.Н. Братуся, прошедших в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Например, скептики часто спрашивают, какой смысл преследовать компанию, если она в любой момент может реорганизоваться и превратиться в другую компанию? Было ООО "Ласточка", стало ЗАО "Ласточка-плюс", поглотившее предыдущую компанию. Кого обвинять? Как пояснил Александр Федоров, существует правопреемственность, так что реорганизации не будут поводом закрывать дело. Если обвиняемое юрлицо влилось, как дочка, в большую корпорацию, то отвечать будет та организация, что стала правопреемником. Изучение зарубежного опыта, по мнению Александра Федорова, говорит об эффективности включения уголовной ответственности юридических лиц в систему мер защиты прав инвесторов и борьбы с преступлениями в сфере инвестиционной деятельности.

Если обвиняемое юрлицо влилось, как дочка, в большую корпорацию, то отвечать будет та организация, что стала правопреемником

В свою очередь, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева подчеркнула, что создание благоприятного инвестиционного климата должна обеспечивать вся система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционные отношения.

"На инвестиционный климат влияет все нормативное регулирование экономического блока общественных отношений", - сказала академик Хабриева.

Например, как отметили участники конференции, необходимо совершенствовать корпоративное законодательство. Специальные законы о юридических лицах надо привести в соответствие с Гражданским кодексом, чтобы не было разночтений.

Власть Право Уголовное право Правительство Следственный комитет
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