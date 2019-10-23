В Великобритании в прицепе грузовика найдено 39 тел

По меньшей мере 39 тел были найдены полицией в прицепе грузовика в индустриальном парке Уотерглейд в графстве Эссекс. Среди них были 38 взрослых и один ребенок, сообщает телерадиостанция BBC.

Водитель, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве. По предварительным данным, автомашина прибыла из Болгарии и въехала в Великобританию в Холихеде в Уэльсе. Не исключено, что речь идет о доставке нелегальных мигрантов.

"Мы находимся в процессе идентификации жертв, однако это может быть длительный процесс", - цитирует Reuters главного суперинтенданта полиции Эндрю Маринера.

Полиция Эссекса проводит расследование происшествия. Вокруг промышленного парка установлено оцепление. На месте работают криминалисты. Пока власти от комментариев воздерживаются.