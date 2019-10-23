В Вышнем Волочке возрожден фестиваль "Надежды России"

Что значит театр для малых городов? Очевидно больше, чем просто культурный центр - некое место силы. Что значит театральный фестиваль для небольшого райцентра? Очень и очень многое, причем, в обратной пропорции: чем меньше город, тем важнее. Ведь это практически единственная возможность заявить о себе чуть громче и шире привычных рамок. Себя показать, на других посмотреть - не только на соседей, но и на варягов из дальнего далека. Ощутить единство театрального пространства.

Малые города, глубинка, возможно, и есть подлинная Россия. Да, здесь сейчас трудно, здесь выживают, в том числе и театры (кое-где уже не выдержали и закрылись или были слиты с другими собратьями по культуре). И вообще, до культуры ли, когда все мысли о завтрашнем хлебе насущном!? Но оказывается, что если самим людям что-то нужно, кроме хлеба, - еще как до культуры. Таков Вышний Волочек и его театр во главе с директором Андреем Кардашовым. Без министерской поддержки сверху, исключительно своими скромными силами, с помощью Тверского отделения СТД (председатель - уроженец города, мхатовец Александр Семчев) нашли средства, спонсоров и возобновили фестиваль "Надежды России", истоки которого в 90-х.

На 10-м форуме театров малых городов, совпавшем с открытием 124-го сезона Вышневолоцкого театра, представительствовали 9 городов: Тверь, Рыбинск, Кимры, Арзамас, Златоуст, Череповец, Котлас, Тольятти и хозяева праздника. Помимо вечерних конкурсных показов, каждый театр привез в маленькую тверскую Венецию (или Голландию - как вам больше нравится) утренние сказки для юных зрителей.

Первый же пункт программы - внеконкурсный "Бабий бунт" Е. Птичкина (Тверской музыкальный колледж им. Мусоргского) показал, насколько город скучает по музыке, пению, танцу - всему тому, что заключает в себе жанр оперетты. Не случайно не слишком еще искусные, зато молодые тверичане увезли с собой спецприз "Открытие фестиваля".

Перед жюри под председательством столичного критика Ольги Игнатюк стояла задача не из легких - не изменив суровой объективности, раздать всем сестрам по серьгам, когда и волки сыты и овцы целы (без "хороших отметок" не должен уехать никто). Другая сложность - согласно регламенту - выявление лауреатов в одной категории, без разделения на спектакли большой и малой формы. Последних в афише набралась треть - несколько камерных и один моноспектакль. Но в целом, и количественно, и по художественному весу, лидировали полнометражные постановки.

Общим знаменателем фестиваля, за редким и как будто случайным исключением, стала большая русская классика.

Максимальный аншлаг собрал славный Рыбинский театр драмы своим "Красавцем-мужчиной" (матримониальная комедия А.Н. Островского об альфонсе-хищнике и охоте на богатых невест). Не выходя из традиционных классических форм и интонаций, режиссер Геннадий Шапошников ловко поиграл разными жанрами (мелодрама, сатира, трагикомедия, гротеск), насытил постановку современными ритмами и пластикой, подчеркнул вечную актуальность смыслов и подтекстов, заложенных автором в далеком 1882-м. В слаженном актерском ансамбле виртуозные солисты: Алексей Батраков (Аполлон Окоемов; он же композитор спектакля), Павел Иванов (Олешунин), Екатерина Таланова (Сусанна Лундышева). По-островски сочно, изобретательно, эксцентрично ведут побочные партии Людмила Храновская (престарелая невеста Апполинария Антоновна), Эдуард Иванов (слуга Василий), Владимир Калюкин ("злодей" Лупачев), Сергей Батов и Иван Сергеев (городские альфонсы нового поколения Пьер и Жорж). Из неблагодарно-дидактического образа "дурочки" и ходячей добродетели Зои глубокая, чувственная актриса Алла Молодцова сотворила трогательную драму прозрения, за что и удостоилась титула "Лучшая женская роль". А Мария Калинич, неожиданно сыгравшая Сосипатру прожженным циником в юбке - сухо, жестко и с ледяной трезвостью, получила один из двух женских призов за лучшую роль второго плана (второй достался Христине Шепель за роль шекспировской Офелии в жанрово невнятном, сомнительно по вкусу одетом, с хромающей сценречью спектакле Тольяттинского молодежного театра, который больше напоминал собой опыты школярского, а не профессионального театра, тем более в специфическом переводе Андрея Чернова).

Кимрский театр драмы и комедии привез "крепостническую" комедию нравов "Нахлебник", созданную Тургеневым для великого Щепкина, и разыграл ее без купюр, очень традиционно, с щепетильной бытовой подробностью в деталях, в неторопливом темпоритме старого театра, акцентировав мелодраматическую ипостась пьесы, словно напоминая, что иногда стоит остановить свой бег и дать волю простым чувствам, чтобы не забыть, как это делается. Или в наш век заведомо искусственного искусства, гипертрофии формы и приращения "посторонних" смыслов тот театр, который вопреки всем трендам продолжает проповедовать искренность, душевность и другие эмоции прямого действия, следует признать отжившим свое нафталином? (Открытое обсуждение спектакля кимрчан оказалось наиболее острым, превратившись в один сплошной гамлетовский вопрос.) Владимир Бутаков в роли "униженного и оскорбленного" "маленького человека" Кузовкина и камень заставил бы прослезиться, но "лучшая мужская роль", увы, обошла его стороной. В силу точно найденной и азартно переданной характерности куда ярче и рельефней главных персонажей выглядели вторые и третьи роли слуг и соседей-помещиков (маленький, щупленький и на контрасте преисполненный важности теневой хозяин дома метрдотель Нарцыс - Михаил Серов, неотразимый в своей восторженности лакей-миляга Петр - Антон Филатов, холопски услужливый, но и опасный в выходах "на заказ" соседский шут-приживал Карпачов - Роман Богомазов). А мощная, породистая игра "по старой школе" нынешнего худрука театра (и постановщика спектакля) Евгения Сикачева в роли Флегонта Тропачева (сосед-самодур сродни барыне из "Муму") заслужила многочисленные "браво" на поклонах и награду за лучшую мужскую роль второго плана.

Своеобразную трилогию большой формы завершал "Мудрецом" Островского маленький, но гордый Арзамасский театр. Главреж Аман Кулиев не скрывает своего кредо "развлекать поучая". Жизнь есть компромисс, и в эпоху всеобщей игры на понижение это в чем-то верная позиция, но низведение высокой комедии на уровень обывательских культурных запросов, в плоскость водевиля с КВНовской интонацией, узнаваемыми типажами телевизионных "Камеди" (скажем, Мамаева - один в один снятая калька с Екатерины Варнавы) и музыкальным рефреном "Москва златоглавая" все же несколько коробит радостной готовностью опускаться к публике вместо того, чтобы попытаться хоть чуточку приподнять ее. Тем не менее, всегда актуальный образ умного карьериста Глумова в темпераментном исполнении обаятельнейшего Михаила Польдяева - согласимся с жюри - вполне может считаться лучшей мужской ролью фестиваля.

Небесспорное присуждение Гран-при спектаклю вышневолочан "История страсти" по повести Льва Толстого "Дьявол" показалось более данью почтения принимающей стороне. И проблема здесь не столько в постановке, сколько в инсценировке, которую сделал Владимир Коломак, главный режиссер Вышневолоцкого театра. По элементарным законам драмы вряд ли уместно, чтобы в пьесе, в устах самых разных персонажей было столько прозы "от автора". При этом совершенно резонно было отдать награду за лучшую сценографию именно Юрию Муравьеву. Здесь и во внеконкурсных спектаклях ("Снежная королева", "Наказание" по Достоевскому) смогли блеснуть и местные "звезды": Алексей Чемичаков, Мария Барабанова, Ирина Петрова, Алексей Кокорин (последние трое - обладатели спецпризов Тверского отделения СТД).

Звание "Лучший актерский ансамбль" увез в Златоуст театр "Омнибус" за постановку раннего драматического опыта А.П. Чехова "На большой дороге", трудный эффект со-причастия и со-страдания в которой достигнут за счет библейской притчевости текста и интимного взаимодействия актеров и зрителей, сидящих на авансцене (режиссер - Борис Горбачевский, художник - Виктор Хлыбов).

"Лучшим актерским дуэтом" признаны Татьяна Макарова и Сергей Павлов - протагонисты одноактного спектакля Череповецкого Камерного театра по гоголевским "Старосветским помещикам", поразившего фантазией и выдумкой в работе актеров с реквизитом (режиссер - Яков Рубин).

Остается надеяться, что малые города выживут - театры в помощь! И пусть попытки "большого брата" помочь (проекты "Единой России" и других партий, СТД на местах или аналогичный фестиваль театров малых городов Театра Наций) не останутся формальными мероприятиями для галочки отчета. Пусть будет больше фестивалей - хороших и разных. Только рынок, только конкуренция и альтернатива не оставят никаких шансов на монополию.