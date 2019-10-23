В жестком матче "Магнитка" одолела казанский "Ак Барс"

В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Центральная встреча дня состоялась в Магнитогорске, где местный "Металлург" по буллитам одолел казанский "Ак Барс" - 1:0.

Противостояние "Магнитки" и "Ак Барса" давно стало классическим. Однако редко такое бывало, чтобы положение соперников в турнирной таблице перед принципиальным матчем оказывалось настолько полярным. "Ак Барс" под руководством нового наставника Дмитрия Квартальнова начал "регулярку" очень мощно и по итогам трети "гладкого" чемпионата уверенно возглавил Восточную конференцию. Чего не скажешь о "Магнитке", которая вдруг обнаружила себя на предпоследнем месте в таблице Востока. Неудивительно, что в Магнитогорске успели расстаться и с главным тренером и с вице-президентом клуба. Правда, в последнее время дела у подопечных нового рулевого "сталеваров" Ильи Воробьева наладились. "Металлург" впервые в сезоне выиграл два матча подряд, а накануне одержал и третью победу.

После столкновения игрока "Ак Барса" Владимира Ткачева унесли на носилках

Это была уже третья очная встреча соперников в нынешнем сезоне. Первые две закончились в пользу "барсов" с одинаковым счетом - 2:1. Вчера команды снова не порадовали зрителей обилием шайб. Точнее, с игры забить не удалось вообще никому. Зато в избытке были эпизоды в стиле хоррор. Так, в первом периоде защитник "Магнитки" Максим Матушкин лезвием конька нечаянно поранил шею своего голкипера, Василия Кошечкина. К счастью, повреждение оказалось не таким жутким, каким выглядело поначалу. И еще до перерыва Кошечкин вернулся в ворота. А в третьем периоде на льду распластался уже форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев, неудачно столкнувшийся с игроком "Металлурга" Егором Коробкиным. В итоге игрока унесли на носилках.

Что касается победителя матча, выявить его удалось лишь в серии буллитов, в которой удачливей были хозяева. Победный бросок на счету канадца Брэндона Козуна.

Из других матчей дня отметим уверенную победу над владивостокским "Адмиралом" московского "Динамо" - 4:1. Это третья победа "бело-голубых" в трех матчах. Общий счет - 11:3. Кроме того, хабаровский "Амур" был сильнее "Сочи" - 2:1. А вот встреча рижского "Динамо" и челябинского "Трактора" завершилась уже после подписания этого номера "РГ" в печать.