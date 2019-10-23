Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США

На Гавайях в среду стартовал второй раунд переговоров, посвященных расходам на содержание войск США на Корейском полуострове. Южнокорейскую делегацию возглавил экс-заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую - Джеймс Дехарт из Госдепартамента.

Такую информацию распространил телеканал KBS, пишет ТАСС. Ранее, во время первого раунда переговоров, состоявшегося в сентябре в Сеуле, стороны лишь обменялись мнениями по данному вопросу. Тогда США заявили о необходимости увеличения финансирования со стороны Южной Кореи, поскольку содержание американского военного контингента на полуострове обходится примерно в пять миллиардов долларов в год. В ответ Сеул призвал Вашингтон трезво и рационально подходить к распределению оборонных расходов.

В этом году расходы Республики Корея на содержание армии США были повышены на 8,2% до 915 миллионов долларов. Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тысячи американских военных в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 860 миллионов долларов. Новое соглашение было заключено сроком на один год.