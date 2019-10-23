Ватикан может объявить о банкротстве уже в 2023 году

Святой престол, похоже, оказался в центре очередного репутационного скандала, на этот раз финансового. В Италии опубликована книга журналиста Джанлуиджи Нуцци "Страшный суд", посвященная тайной стороне экономической жизни Ватикана. Книга, по утверждению автора, готовилась на основе трех тысяч копий оригинальных внутренних документов Ватикана, которые журналист через собственные источники собирал с 2013 года.

После публикации книги о коррупции в Ватикане Папе Римскому есть что обсудить со своей охраной. Фото: REUTERS

В первой главе Нуцци ссылается на секретное заседание Секретариата по делам экономики Святого престола. Тогда его участники пришли к выводу, что в Ватикане наблюдается "систематический структурный дефицит, достигший тревожных уровней и представляющий существенный риск дефолта, если не будут приняты срочные меры". Сопоставив информацию из других документов, Нуцци приходит к выводу, что Святой престол может объявить о банкротстве уже в 2023 году. В качестве одного из последствий такого решения автор отмечает моментальную утрату пенсий всех сотрудников Ватикана, которых насчитывается около 4 тысяч человек.

В ходе презентации своего труда Нуцци подчеркнул, что не ставил своей целью каким-либо образом навредить католической церкви. Напротив, отметил автор, книга нацелена против институциональной коррупции в конкретных институтах Ватикана, не позволяющей Папе Франциску провести необходимые реформы. Одним из таких институтов он называет Администрацию имущества Святого престола (APSA). Согласно документам во владении APSA находится более трех тысяч объектов недвижимости, из которых около 800 либо не используются, либо сдаются в аренду бесплатно или на не совсем прозрачных условиях. Как утверждает Нуцци, только в 2018 году из-за неэффективного управления церковным имуществом Ватикан потерял 22,6 миллиона евро (более 1,6 млрд рублей).

Но основные финансовые потери Святого престола Нуцци связывает с резким падением пожертвований и махинациями вокруг их использования. Общая сумма получаемых католической церковью пожертвований сократилась за последние 13 лет практически вдвое - со 113 миллионов долларов в 2006 году до 57 миллионов в прошлом. Одной из причиной этого называют череду скандалов на сексуальной почве, в которой оказались замешаны католические священники по всему миру.

Кроме того утверждается, что около 60 процентов всех пожертвований, которые должны идти на благотворительные нужды, на самом деле с помощью незаконных схем направлялись на "латание дыр в бюджете Римской курии" и финансовые сделки вне Ватикана.

В подтверждение этого и параллельно с публикацией книги Нуцци в итальянском издании L Espresso за авторством журналиста Эмилиано Фиттипальди был опубликован обширный материал о том, как используются пожертвованные церкви средства. Ссылаясь на инсайдерскую информацию о ведущемся внутри Ватикана расследовании, в статье сообщается о том, что деньги из ватиканского фонда Peter`s Pence (Динарий Святого Петра. - Прим. "РГ") используются в "опрометчивых спекулятивных операциях". Оказалось, что почти 80 процентов средств находятся в доверительном управлении у крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse. В качестве примера приводится сделка с использованием 200 миллионов долларов из фонда для покупки элитной недвижимости в знаменитом районе Лондона Челси.

На фоне таких публикаций Ватикан был вынужден дать ответ. Нынешний глава APSA, епископ Нунцио Галантино в интервью для католического издания Avvenire заявил, что "причин для паники нет". "Угрозы банкротства нет. Есть лишь необходимость пересмотреть подходы к расходованию средств. И это то, чем мы сейчас занимаемся", отметил Галантино, добавив, что некоторые главы книги Нуцци чем-то напоминают сюжет романа "Код да Винчи".