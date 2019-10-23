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26.10.2019 09:00
Рубрика: Власть

Кредит по наследству

Верховный суд: как вести себя, когда заемщик оставил после себя долг и страховку
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 239(7997)
Суд ответил на отказ страховщиков помочь наследникам кредитора. Фото: Андрей Махонин / ТАСС Суд ответил на отказ страховщиков помочь наследникам кредитора. Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Суд ответил на отказ страховщиков помочь наследникам кредитора. Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Очень жизненную ситуацию разобрала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Она проанализировала спор наследников со страховой компанией. Суть проблемы в следующем. Гражданка получила в банке кредит и застраховала его на случай болезней и смерти. Но до конца действия кредита женщина не дожила. Так сложилось, что своим двум дочерям она оставила долг. Наследницы обратились в страховую компанию, где кредит был застрахован. Но страховщики им отказали.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
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Но все по порядку. Кредит умершей гражданки составлял почти 80 тысяч рублей, которые ей дали под 22 процента годовых. Кредит был застрахован по риску болезней и смерти в страховой компании. Выгодоприобретателем в договоре значился банк.

Две дочери отправили страховщикам уведомление о страховом случае. Но получили ответ - для выплаты страховой суммы в 139 000 руб. нужно заявление банка, так как договор в его пользу.

Прошло несколько лет, и банк долги своей умершей клиентки успешно продал. А сам банк отправил в суд иск к наследницам. Они против иска возражали: утверждали, что не принимали наследство, и напоминали, что риск смерти был застрахован.

Районный суд отклонил требования и заявил, что страховая выплата по договору причитается банку. Но Воронежский облсуд с этим решением коллег не согласился. Он его отменил и взыскал с дочерей 90 299 рублей. По мнению апелляции, сестры фактически приняли наследство, а значит, должны отвечать по долгам матери.

Областной суд пришел к такому выводу из-за того, что дочери жили в одном доме с матерью. А еще именно они сообщили страховщикам о страховом случае. Дочери не отказывались от наследства у нотариуса - добавила апелляция.

С таким вердиктом не согласился Верховный суд РФ. Вот его позиция. Дочери действительно были зарегистрированы с ней в одном доме, сказал Верховный суд, но в разных квартирах. Других доказательств, что они приняли наследство, нет.

Фото: iStock
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Обращение в страховую компанию тоже не подтверждает этого факта, ведь дочери не требовали, чтобы страховую премию выплатили именно им, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда и добавила - апелляция никак не высказалась о договоре страхования, который учла первая инстанция, отказывая в иске. А ведь страховой случай наступил: заемщица умерла.

Страховщики отказались выплачивать возмещение без заявления банка, в пользу которого был заключен договор. Апелляция в этих важных обстоятельствах почему-то не разбиралась, не изучала договоры страхования и не определила, кому в действительности полагается страховая выплата.

Теперь на эти вопросы областному суду все же придется отвечать, так как Верховный суд, отменив решение, велел спор пересмотреть заново.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ
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