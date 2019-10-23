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23.10.2019 10:22
Рубрика: Экономика

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов "Татнефти"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".

Как сообщает агентство "РИА Новости", таким образом, была отклонена кассационная жалоба Украины, поданная Министерством юстиции. Минюст Украины просил пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Фото: Mukhina1 / iStock
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Спор "Татнефти" и Киева связан с компанией "Укртатнафта". Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан нефтезавод, со стороны Татарстана - акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" держал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией. Еще через два года по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж в Париже вынес летом 2014 года решение по иску "Татнефти" к Украине в пользу российской компании. Ответчика тогда и обязали выплатить в пользу "Татнефти" около 144 миллионов долларов.

Но решение иностранного суда нужно подтверждать решением российской судебной системы. Арбитражный суд Ставропольского края в начале этого года удовлетворил заявление "Татнефти", определив признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное в Париже. Это определение в июне нынешнего года оставил в силе арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

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