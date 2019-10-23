Видео: Розенбаум исполнил песни Бузовой и Реввы

Советский, российский певец, автор песен и актер стал гостем шоу "Вечерний Ургант", где порадовал эксклюзивным прочтением песни Ольги Бузовой "Водица". Которую акустически исполнил по гитару в своей традиционной лирической манере.

Называется это "Поп-стоп" - обыгрывается "Гоп-стоп", одна из самых известных песен Розенбаума из его знаменитого "Одесского цикла".

Ролик, размещенный в Instagram исполнителя, немедленно стяжал восхищение аудитории. "Нереально!!! Какой же вы талантливый!!!", "Маэстро!", "Великолепно!", "Лучший!!!", "Просто Пушка!", "Шикарно! Браво!", "Как всегда лучше оригинала", - посыпалось в комментариях.

"Его исполнение в разы лучше оригинальных песен, очень талантливый человек. Спасибо Вам за Ваше творчество и за возможность внимать ему и наслаждаться им!" - пишут комментаторы.

"Великий Александр Розенбаум! Такая гармония аккордов только может быть у вас! Спасибо за прекрасную музыку! Ваши песни будут жить вечно!" - уверены они.

Сама Ольга также присоединила голос, назвав заслуженного артиста России "талантищем" и "крутым мужиком" и отметив, что каверы Розенбаума на ее композиции - уже добрая традиция. Ведь ранее Александр Яковлевич предлагал свое прочтение композиции Бузовой "Мало половин".

"Кайф!" - отрецензировала Ольга.

Также Розенбаум исполнил песни "Пчеловод" Rasa и "Алкоголичка" Александра Реввы.

Перед этим сообщалось, что Бузова купила квартиру за 120 миллионов.