Новости

Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец" 11:17
Видео: Елена Малышева экстренно госпитализирована в Москве 11:05
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 22.10.2019
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 22.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 22.10.2019

Видео: Розенбаум исполнил песни Бузовой и Реввы

Новости
    23.10.2019, 11:47
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец, автор песен и актер стал гостем шоу "Вечерний Ургант", где порадовал эксклюзивным прочтением песни Ольги Бузовой "Водица". Которую акустически исполнил по гитару в своей традиционной лирической манере.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
Юрий Лоза объяснил, почему будущее ближе, чем мы думаем

Называется это "Поп-стоп" - обыгрывается "Гоп-стоп", одна из самых известных песен Розенбаума из его знаменитого "Одесского цикла".

Ролик, размещенный в Instagram исполнителя, немедленно стяжал восхищение аудитории. "Нереально!!! Какой же вы талантливый!!!", "Маэстро!", "Великолепно!", "Лучший!!!", "Просто Пушка!", "Шикарно! Браво!", "Как всегда лучше оригинала", - посыпалось в комментариях.

"Его исполнение в разы лучше оригинальных песен, очень талантливый человек. Спасибо Вам за Ваше творчество и за возможность внимать ему и наслаждаться им!" - пишут комментаторы.

"Великий Александр Розенбаум! Такая гармония аккордов только может быть у вас! Спасибо за прекрасную музыку! Ваши песни будут жить вечно!" - уверены они.

Сама Ольга также присоединила голос, назвав заслуженного артиста России "талантищем" и "крутым мужиком" и отметив, что каверы Розенбаума на ее композиции - уже добрая традиция. Ведь ранее Александр Яковлевич предлагал свое прочтение композиции Бузовой "Мало половин".

"Кайф!" - отрецензировала Ольга.

Также Розенбаум исполнил песни "Пчеловод" Rasa и "Алкоголичка" Александра Реввы.

Перед этим сообщалось, что Бузова купила квартиру за 120 миллионов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике 22.10.2019
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 22.10.2019
Бузова купила квартиру за 120 миллионов 22.10.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Короны" 22.10.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Adult Swim
"Рик и Морти" показали названия новых серий в стиле "Очень странных дел" 12:05
Видео: Софи Лорен сыграла в "хичкоковской" рекламе макарон 22.10.2019
Мэрилин Мэнсон выпустил клип на американскую народную песню 21.10.2019
⧣ музыка
Фото: Павел Смертин/ ТАСС
Юрий Лоза объяснил, почему будущее ближе, чем мы думаем 22.10.2019
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein 20.10.2019
Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок 20.10.2019
⧣ странное
Фото: twitter.com/ koconews
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 17.10.2019
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 16.10.2019
Рок-группа Uriah Heep решила, что Киев и Минск находятся в России 16.10.2019