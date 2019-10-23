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Рубрика: Власть

Решения для врачей

Владимир Путин обсудил проблемы больниц и поликлиник
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 239(7997)
Оплата труда медиков должна быть справедливой, мотивировать их к эффективной работе и решать кадровый вопрос, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По поручению президента правительство подготовило предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.
Цель преобразований — улучшить качество первичной медицинской помощи. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Цель преобразований — улучшить качество первичной медицинской помощи. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Цель преобразований — улучшить качество первичной медицинской помощи. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

"Очень важный вопрос - это оплата труда, - обозначил президент. - Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом - это кадровый вопрос".

"Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и "первичку" как часть национального проекта", - заявил Владимир Путин. "Это можно формализовать, можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры или региональные. Все-таки основное количество людей идут за помощью в свои районные, межрайонные поликлиники и больницы", - пояснил он.

Фото: Пресс-служба "АстраЗенека", Россия и Евразия
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"По вашему поручению подготовлены предложения о том, что делать в этой сфере, чтобы улучшить качество первичной медицинской помощи", - начал доклад Дмитрий Медведев. Премьер сообщил, что подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов.

Сначала будет проведена инвентаризация объектов здравоохранения. "Их очень много, и они в очень разном состоянии: какие-то из них приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся, это прежде всего как раз первичное звено - ЦРБ, поликлиники", - заметил премьер. После инвентаризации регионы должны будут предусмотреть новые схемы размещения объектов здравоохранения.

- Дальше с учетом этих схем и техпаспортов, которые будут утверждены, начнется строительство новых больниц и поликлиник, либо их модернизация, реконструкция там, где это возможно, капитальный ремонт, поскольку многие из них ремонтировались очень давно, - рассказал председатель правительства.

В регионах до 1 июля 2020 года должны быть утверждены программы модернизации первичного звена, а федеральный центр обеспечит их необходимым финансированием "в той пропорции, в которой мы с коллегами из субъектов договоримся", заметил премьер.

Фото: iStock
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"Вы только что сказали, чтобы такая работа велась в соответствии с принципами, по которым строится национальный проект в сфере здравоохранения. Мы так и сделаем", - заверил Медведев. Потому что это позволяет работать проще, быстрее и меньше все забюрокрачивать, пояснил он.

Говоря об изменении системы оплаты труда медработников, премьер-министр обещал, что предложения будут подготовлены так, чтобы решения "были сбалансированы, но в то же время способствовали закреплению кадров в первичном звене".

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Канцелярия Реформа здравоохранения
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