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23.10.2019 09:00
Рубрика: Культура

Мягкая сила кино

Российская газета - Неделя № 239(7997)
Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и встретился с мастерами, молодыми выпускниками и студентами. "ВГИК стал существенной частью культурного ландшафта. Это вклад в мировую культуру", - отметил президент.

"Ваши специалисты работают как в нашей стране, так и за рубежом, вы обучаете студентов из-за рубежа. И все это - серьезная российская мягкая сила", - сказал он.

Глава государства поздравил ВГИК со 100-летним юбилеем и пожелал успехов и в подготовке кадров, и в том, "чтобы вашими руками, вашим сердцем и вашим талантом и талантом ваших воспитанников создавались бы новые шедевры, которые радовали бы зрителей не только в нашей стране, но и во всем мире".

Фото: РИА Новости.
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"Мы стоим на том, что соблюдаем национальные традиции, но в то же время не отстаем в инновациях", - заметил ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Ректор предложил разработать для творческих вузов мировой рейтинг и посетовал на излишнюю опеку со стороны минобрнауки. "Рейтинги - очень относительная вещь", - прокомментировал Путин, но добавил, что для творческих вузов это можно сделать, хоть и будет непросто. Поддержал он и идею выработки ВГИКом своих стандартов образования.

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Образование Президент Канцелярия
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