Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой

За пять лет российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов, но этого мало. В ближайшую пятилетку нужно как минимум его еще раз удвоить. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на экономическом форуме "Россия - Африка", приуроченном к первому российско-африканскому саммиту.

Новый центр роста: ставка на сближение

В Сочи собрались представители всех стран континента. На форум приехали руководители двух тысяч компаний из России и из-за рубежа. "Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы", - заявил на пленарном заседании Владимир Путин, отметив, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса - во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 трлн долларов.

В Африке очень много наших потенциальных партнеров с хорошими перспективами

"За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов. Много это или мало? - задался вопросом Путин. - Мне кажется, что это слишком мало". Из этих 20 млрд 40 процентов занимает торговля с Египтом, отметил он.

"В Африке очень много наших потенциальных партнеров с хорошими перспективами", - вызвал аплодисменты российский лидер. "Расширяется товарная номенклатура встречных поставок, увеличивается доля несырьевой, сельскохозяйственной, промышленной продукции, - констатировал он. - Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран". Путин даже сравнил: наша страна экспортирует сельхозпродукции на рынки третьих стран больше, чем оружия. "Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли", - сказал президент, назвав цель - как минимум еще раз удвоить в ближайшие 4-5 лет товарооборот.

Россия готова взаимодействовать с Африканской континентальной зоной свободной торговли, поддерживает тесные контакты между комиссиями Евразийского и Африканского союзов (сегодня они подпишут меморандум о взаимопонимании). Также наша страна будет содействовать сближению торговых режимов Африканской зоны свободной торговли и общего рынка ЕАЭС, заверил Путин. А еще планирует расширять сеть торговых представительств и поддерживать бизнес. "Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики", - сказал президент, подчеркнув, что с государственного уровня готовы содействовать их планам. Путин отдельно отметил деятельность "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "АЛРОСЫ" на континенте, сказал, что "Яндекс" помогает решать вопросы информбезопасности и развития цифровой экономики. Еще глава государства заявил, что "Росатом" готов предложить партнерам создание атомной индустрии "под ключ", строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов. В Египте завершается строительство Российской индустриальной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, в ней будут работать около 20 отечественных предприятий.

Долги пойдут на развитие, Эболу победит наша вакцина

"Россия на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента", - констатировал президент, напомнив о торговых преференциях и сотрудничестве в рамках международных структур. Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки, и общая сумма списания задолженности превысила 20 млрд долларов. "С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста", - отметил Путин.

Еще российский лидер подчеркнул успешное сотрудничество в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. "Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 млн долларов. Вакцина оказалась очень эффективной. На мой взгляд, самая лучшая в мире", - сказал он.

Африканская мечта: прогресс, модернизация и развитие

Президент Египта, председатель Африканского союза, сопредседатель саммита "Россия - Африка" Абдель Фаттах ас-Сиси назвал форум важной площадкой для демонстрации возможностей развивать инвестиции и торговлю. "Африка вступает в новый важный этап, связанный с развитием возможностей рынков инвестиций и капитала. Растет промышленный потенциал и цифровизация Африки", - подчеркнул он, напомнив мечту континента - встать на путь прогресса, модернизации и развития.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что сейчас страны Африки проходят трансформацию, ее задача - повышение качества жизни людей. "У России большой объем компетенций, и мы готовы к реализации совместных проектов, которые будут ориентированы на повышение качества жизни", - сказал он и предложил поговорить о том, что можно сделать вместе, чтобы "конвертировать возможности в результат".

На форуме также были представлены новинки и достижения. Большое внимание посетителей, в частности, привлекли плацкартные вагоны с душем, холодильником, кофемашиной и WiFi.

"Марафон" встреч: от Египта до ЮАР

Перед форумом президенты России и Египта провели отдельную встречу и обсудили двусторонние проекты. Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил Владимира Путина в Египет. Российский лидер поблагодарил за поддержку в ходе подготовки саммита. На марше крупные проекты - и АЭС, и промышленная зона в Египте, перечислил Путин. "Мы рассматриваем российскую сторону как надежного партнера Африканского континента и очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях", - подчеркнул Сиси и пригласил Путина принять участие в церемонии закладки первого камня АЭС и на церемонию подписания контракта о запуске промышленной зоны.

На форуме Путин начал "марафон" встреч с лидерами. Так, на переговорах с президентом ЮАР он сказал, что объема товарооборота недостаточно, и пригласил его посетить нашу страну. "Вы помогли Африке стать такой, как сейчас, все это благодаря помощи народа России", - поблагодарил Сирил Рамапоса.

Президенту Намибии российский лидер предложил тесную кооперацию в самых разных сферах - от производства ядерного топлива до добычи алмазов. В энергетике важной частью взаимодействия может стать освоение урановых ресурсов Намибии. Также Путин рассказал о переговорах по модернизации железных дорог, поставкам грузовых вагонов и комплектующих. Россия готова импортировать мясо- и рыбопродукты и рассчитывает на возможность встречных поставок, расширения экспорта зерна и удобрений. Готфрид Гейнгоб передал на словах обращение военных, заинтересованных в том, чтобы российские военные советники им помогли.

Путин лично поздравил премьер-министра Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира. "Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке", - подчеркнул он. Абий Ахмед поблагодарил Россию за то, что она всегда стоит плечом к плечу с Эфиопией, и назвал РФ ключевым партнером.

В беседе с главой Центрально-Африканской Республики Путин заверил, что Россия будет делать все, чтобы поддержать усилия по стабилизации ситуации в стране, и предложил обменяться перечнем перспективных совместных проектов. Фостен-Арканж Туадера поблагодарил за поставки вооружений и подготовку военных кадров для армии. Лидеры затронули тему расследования убийства в ЦАР российских журналистов.

Затем Путин и Сиси приняли участие в рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки. Речь шла о перспективах сотрудничества между ними и ЕАЭС, о развитии партнерских связей на двусторонней основе. Российский лидер поздравил президента Руанды Поля Кагаме с днем рождения, который тот встретил в Сочи. Кстати, африканских гостей угощали на славу: в меню были оладьи с черной икрой и палтус с чечевицей, а на десерт предлагали шербет из малины и мороженое из какао.