В среду ровно в 12 часов, как это предусмотрено подписанным накануне президентами России и Турции Меморандумом о взаимопонимании между двумя странами, колонна нашей военной полиции на бронеавтомобилях "Тигр" с флагами РФ на борту пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

В Минобороны корреспонденту "РГ" пояснили, что задачу армейским правоохранителям поставили предельно четкую. Точнее говоря, речь идет о трех взаимосвязанных задачах. Им предстоит оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка. Кроме того осуществлять патрулирование в назначенных районах. А также оказывать содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Напомним, что такие шаги к установлению мира в Сирии прописаны в пятом пункте Меморандума. Там же зафиксированы другие, не менее важные договоренности. В частности, об охране большей части сирийско-турецкой границы пограничниками Асада и о совместном российско-турецким патрулировании 10-километровой приграничной зоны в Сирии после отвода оттуда курдских отрядов самообороны.

Но это, как говорится, дело ближайшего будущего. А пока практически все мировые СМИ говорят о серьезной победе России и президента Путина в разрешении сложнейшей ситуации на севере Сирии. К такому же выводы пришли российские эксперты в разговоре с корреспондентами "РГ".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что достижению договоренностей президентов Путина и Эрдогана в Сочи во многом способствовал успешные действия войсковой группировки Минобороны России в Сирии.

- Россия вошла туда по просьбе властей Дамаска и победила террористов. А теперь с позиции победителя, когда идет речь о Сирии, мы определяем отношения и с Турцией. Если бы не было этой победы, Анкара могла бы вести себя совершенно иначе, - считает Коротченко. - Самое важное, что Турция приостанавливает свою военную операцию, а курдские вооруженные формирования уйдут из 30-километровой зоны, прилегающей к Турции. Границу теперь станут контролировать российская военная полиция и сирийские пограничники. Плюс будет организовано совместное российско-турецкое патрулирование.

Сирийско-турецкую границу станут контролировать российская военная полиция и сирийские пограничники. Также там будет организовано и российско-турецкое патрулирование

Очень важен и другой момент - в Меморандуме Путина - Эрдогана подтверждена территориальная целостность Сирии.

- Курды уйдут в другие провинции, там разоружатся и начнут интегрироваться в мирную жизнь, - отметил Коротченко. - Ни о каком "курдском анклаве" больше речь идти не будет. Поскольку США их кинули, другого шанса у курдов не остается. Есть только выбор между гибелью в борьбе с турками и переходом к мирной жизни на условиях президента Сирии. Условия эти очень простые: разоружение и мирный труд .

Эксперт полагает, что там, где это сейчас возможно, сирийцы будут сами охранять свою границу. Но в тех местах, где де-факто сейчас находятся турецкие войска, ее будут патрулировать российские и турецкие военнослужащие.

Другой военный эксперт Виктор Мураховский напомнил корреспонденту "РГ": "Зона проведения турецкой операции против курдских формирований сейчас проходит между сирийскими городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Она имеет протяженность около 120 километров вдоль границы и углубляется на сирийскую территорию на 32 километра".

- Согласно меморандуму, ни Россия, ни Сирия в эту зону не входят, там контроль осуществляет турецкая армия, - пояснил эксперт.

К востоку и западу от места проведения операции границу под контроль должны взять российская военная полиция и сирийские пограничники. В 10 километрах от нее начнут совместное патрулирование российские военные полицейские и турецкая армия.

- Конечно, реальный контроль за границей будут осуществлять совместные российско-турецкие патрули. Но большой успех в том, что сирийцы впервые за долгое время установят там свои пункты, - считает Мураховский.

Он уверен: для того, чтобы российская военная полиция смогла полноценно осуществлять контроль в назначенных ей зонах, понадобится не меньше трех батальонов.

- Общая протяженность зоны патрулирования, по моим подсчетам, составляет не менее 320 километров, - считает эксперт.

Высказался он и о судьбе курдов в Сирии: "Само подписание Меморандума говорит о том, что для курдов наступила новая реальность. Получается, что американцы их просто поматросили и бросили. Им теперь в любом случае придется договариваться с сирийским правительством о своем будущем, в противном случае турки их просто уничтожат. Условие этого договора одно - территориальная целостность Сирии. О создании каких-либо курдских анклавов в Сирии речи уже не идет". По мнению эксперта, курды уже не смогут диктовать условия, а должны на равных правах с другими национальностями, которые проживают в Сирии, выстраивать диалог с Башаром Асадом.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Юрий Гаврилов/Александр Степанов

Точка зрения

Москва и Анкара договорились о единстве Сирии

Владимир Фитин, Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований:

Состоявшиеся шестичасовые переговоры президентов Владимира Путина и Таийпа Реджепа Эрдогана - это один из самых важных шагов по урегулированию кризиса в Сирии на протяжении восьмилетней гражданской войны.

Главное значение достигнутых в Сочи договоренностей прежде всего заключается в прекращении боевых действий. Достигнутое соглашение между лидерами стран останавливает турецкую военную операцию на территории Сирии и сохраняет жизни людей, прежде всего мирного населения. Во-вторых, снижается поток беженцев, которые после начала турецкого наступления хлынули как через границу в Ирак, так и в глубь сирийской территории. Очень важно, что на высшем уровне президентами России и Турции была подтверждена территориальная целостность Сирии и суверенитет этого государства.

В российско-турецком меморандуме закреплено, что часть территории Сирии между приграничными городами Эль-Абьяд и Рас-эль-Айн, где на текущий момент остановилась турецкая армия, будет считаться зоной безопасности и ее контроль будет возложен на турецкую армию и российскую военную полицию. Это будут совместные патрули. Остальные территории вдоль сирийско-турецкой границы на запад до Евфрата и на восток до границы с Ираком будут контролировать российская военная полиция и сирийские погранвойска на глубину 10 километров. Это практически соответствует тем нормам, которые содержатся в Аданском соглашении между Сирией и Турцией 1998 года (согласно этому документу, Дамаск принял на себя обязательство не поддерживать действующие против Турции курдские военизированные группировки. - Прим. "РГ").

Сирийская армия получила возможность продвинуться вперед и без боя занять значительную территорию своей страны. И эта договоренность России и Турции, как мне кажется, должна постепенно привести к тому, что Анкара пойдет на восстановление официальных отношений с Сирией и двусторонним контактам, без которых очень трудно обеспечить окончательное урегулирование сирийского кризиса.

Президенты России и Турции также констатировали, что террористы ДАИШ (организация запрещена в России. - Прим. "РГ"), которые находились в лагерях и в тюрьмах, контролируемых курдскими вооруженными формированиями, будут содержаться под жестким контролем, а сбежавшие боевики - пойманы и возвращены в места заключения. Важно, что завершение активной фазы вооруженного противостояния способствует тому, что будет дан "зеленый свет" запуску работы Конституционного комитета, создание которого существенно затянулось. Это имеет огромное значение для начала строительства мирной Сирии.

Подготовил Александр Гасюк

Документ

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган согласились со следующим:

1. Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

2. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

3. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

4. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.

5. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

6. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата.

7. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

8. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

9. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

10. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.