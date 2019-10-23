Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил еще раз повысить налог на ввоз пальмового масла. "Чтобы меньше народ травили" - пояснил он свою инициативу в ходе обсуждения проекта бюджета на предстоящие три года, которое сегодня проходит в Госдуме.

Проконтролировать этот вопрос он поручил главе комитета ГД по бюджету и налогам Андрею Макарову . "Вместе с этим необходимо признать, что снижение налогов происходит особенно в той части, где нам необходимо решить вопросы импортозамещения", - пояснил спикер Госдумы.

Напомним, что с 1 октября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым пальмовое масло больше не относится к перечню товаров с льготной ставкой НДС. При этом НДС на фрукты и ягоды был снижен на 10%.