Вопрос с эксгумацией Франко разделил испанцев на две равные части

Тема эксгумации и перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко разделила испанцев практически пополам. Согласно опросу, проведенному SocioMetrica, почти 42 процента поддерживают это решение правительства, столько же выступают против, еще 16 процентов респондентов так и не смогли определиться со своей позицией. Примечательно, что с начала года количество сторонников этого шага снизилось, а противников, наоборот, увеличилось (в январе первых было 48,9 процента, вторых - 30,6 процента). При этом свыше 70 процентов опрошенных считают проведение эксгумации предвыборных ходом премьер-министра Педро Санчеса, лидера Испанской социалистической рабочей партии.

В первую очередь за перенос могилы выступают те, кто не жил в период диктатуры. А вот люди более пожилого возраста склонны оставить все как есть и не бередить старые раны, ведь многие семьи так или иначе пострадали в результате репрессий.

Стоит отметить, что в тех редких акциях, которые устраивают сторонники Франко, все же довольно много молодых людей, родивших уже после смерти диктатора в 1975 году. Те времена они знают только по рассказам представителей предыдущего поколения, и, по сути, являются националистами, а не франкистами (сохранение единой Испании было лишь одним из пунктов франкизма), ведь отказываться от свобод, полученных после смерти диктатора, никто из них отказываться не собирается. И сейчас, когда в Каталонии в очередной раз поднимается волна за отделение региона от Испании, в рядах противников этого шага все чаще появляются франкистские лозунги (за единство) и флаги.

Однако есть и те, кто испытывает ностальгию по временам Франко, несмотря на то, что тот держал страну в ежовых рукавицах. Владельцы компании, сотрудники которой в четверг займутся вскрытием могилы диктатора Франсиско Франко, обратились в правоохранительные органы с жалобой на многочисленные звонки с угрозами со стороны недовольных решением правительства перезахоронить каудильо в менее символическом месте. Волна негатива на братьев Хуана Карлоса и Лоренсо Вердуго, унаследовавших фирму по изготовлению надгробий от своего отца, обрушилась после того, как накануне у входа в мемориальный комплекс заметили фургон их компании, доставивший на место предстоящих работ инструменты и механизмы для поднятия 1,5-тонной гранитной надгробной плиты. Несмотря на тот шум, который стоит по всей стране в связи с предстоящей операцией, братья никак не ожидали, что их имена станут так широко известны.

По словам их соседей, которые приводит газета El Pais, в городке Вильямайор-де-Сантьяго с населением 2,5 тысячи человек то, что Вердуго привлечены к вскрытию могилы Франко, не было большой тайной. Это обсуждалось в барах уже несколько недель. И хотя большинство местных жителей не согласны с решением властей эксгумировать останки диктатора, они с пониманием и даже сочувствием относятся к братьям, взявшимся за эту работу как за любую другую.