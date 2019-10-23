Впервые с 2009 года сразу три россиянина вошли в топ-25 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим из наших игроков остается четвертая ракетка мира Даниил Медведев.

Впечатляющий рывок совершил Андрей Рублев, который еще в августе не был даже в топ-40 списка. Он поднялся с 25-й на 22-ю строчку. Девятую позицию занимает Карен Хачанов.

Нынешний сезон получился одним из самых ярких и богатых на события для нашего тенниса. Безусловно, больше всех впечатлил Медведев, которого многие эксперты уже сейчас называют лучшим игроком мира. После относительно неудачного старта начиная с лета Даниил резко прибавил, завоевал несколько титулов, вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open) и идет в лидерах по количеству побед в сезоне.

Рублев с Хачановым хоть и отстают от Медведева в плане результатов, но уровень держат. Хотя по сравнению с прошлым годом Карен чуть сдал. При этом есть все основания полагать, что в следующем сезоне он наберет форму.

К слову, накануне Хачанов дебютировал на турнире в Вене. В первом круге россиянин победил в двух сетах поляка Хуберта Хуркача - 6:4, 7:6 (7:3). За выход в четвертьфинал Карен поспорит сегодня с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Тем временем Роджер Федерер одержал победу в своем 1500-м матче в карьере на турнирах ATP. В первой встрече соревнований в Базеле, где Роджер уже девять раз становился лучшим, он обыграл немца Петера Гоевчика в двух сетах - 6:2, 6:1.