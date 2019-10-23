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23.10.2019 20:03
Рубрика: Общество

Врач рассказал о первых признаках гипертонического криза

Текст: Руслан Мельников
Гипертонический криз можно своевременно распознать, что станет спасением для человека.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

О том, как это сделать, "Вечерней Москве" рассказал завтерапевтическим отделением клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов. Он, в частности, отметил, что на повышенное давление может указывать "горящее" лицо, тяжесть в затылке, чувство подташнивания и головокружение.

Фото: iStock
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"Это похоже на состояние испуга с резким холодным потом и покалыванием в пальцах или на физическую нагрузку. Также возникает чувство раздутости в ушах, оглушения, звуки начинают хуже восприниматься", - рассказал врач.

Эксперт порекомендовал измерять давление в подобных ситуациях. Сергей Стеблецов пояснил, что высокое давление может оказаться причиной атеросклероза и поражения клеточной стенки эндотелия сосуда.

"Если не предпринимать шагов по купированию этого состояния, мы получим катастрофу. Со стороны сердца - перегрузка, чреватая отеком легких, со стороны сосудов - разрывы и инсульт. Либо инфаркты и инсульты ишемического плана", - отметил врач.

Он также предупредил, что если давление не стабилизируется в течение 20-30 минут, то это может оказаться сбоем востановительной функции организма. Если же это продолжается 30-40 минут, то такая ситуация является поводом для вызова врача. Высокое давление в течение двух-трех часов может свидетельствовать о серьезных поражениях, а если человек находится в подобном состоянии несколько суток - это уже критическая ситуация.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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