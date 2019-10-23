Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце

Даже небольшие порции алкоголя могут стать вероятной причиной развития мерцательной аритмии, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на днях в журнале EP Europace.

Мерцательная аритмия является наиболее распространенным нарушением ритма сердца. Основные ее осложнения - инсульт и сердечная недостаточность. Коварство этого заболевания заключается в том, что больной либо не ощущает ее, либо просто чувствует учащенное сердцебиение, не связывая это с проблемами сердца.

При этом сопутствующие аритмии симптомы: усталость, головокружение, боли в груди и одышку - часто списывают на обычное недомогание. Между тем, мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта в пять раз.

Каковы причины развития мерцательной аритмии? Среди факторов риска не только болезни сердца, высокое давление, ожирение и заболевания щитовидной железы. Похоже, недавнее открытие южнокорейских ученых пополнит этот список. Оказалось, что на нарушение сердечного ритма влияют даже малые дозы алкоголя.

Это выяснилось в ходе масштабной долгосрочной национальной программы проверки здоровья в Южной Корее. Ученым удалось не только оценить, насколько распространены сердечные заболевания среди населения, но и понять причины их возникновения. В том числе врачам удалось установить, насколько серьезно алкоголь влияет на сердечный ритм.

Тот факт, что риск возникновения мерцательной аритмии связан с количеством выпитого алкоголя, давно известен. Врачам известна "линейная корреляция между алкоголем и мерцательной аритмией: каждые 12 г алкоголя в неделю (один напиток) повышают вероятность развития болезни на 8%. Но было неясно, что больше влияет - общее количество выпитого алкоголя или частота употребления.

Исследование дало ответ на этот вопрос: рискуют больше те, кто пьет мало, но регулярно.

Ученые проанализировали данные 9 776 956 человек, у которых на начало наблюдений аритмии не было. Восемь лет они наблюдались у кардиолога - до повторного прохождения программы в 2017 году.

Основываясь в том числе на данных опросника, авторы работы подсчитали, сколько раз в неделю пациенты употребляли алкоголь, какой была средняя доза алкоголя в день и за неделю.

"Наше исследование показывает, что более опасно частое употребление алкоголя, - сказал доктор Чен Ир Чой из медицинского колледжа университета Корё в Сеуле. - Чтобы защитить себя от мерцательной аритмии, важно пить как можно реже. Кроме того, употребление алкоголя может спровоцировать нарушение сна, которое является известным фактором риска фибрилляции предсердий".

Ученые отметили: у тех, кто выпивал понемногу, но ежедневно, мерцательная аритмия встречалась в 1,41 раза чаще, чем у тех, кто пил два раза в неделю (возраст и пол значения не имели).

Таким образом, лучшая защита от аритмии, убежден доктор Чой, редкое употребление алкоголя: "Мерцательная аритмия связана с ухудшением качества жизни и может привести к различным осложнениям. Поэтому лучше предотвратить болезнь, чем впоследствии лечить. Алкоголь - один из факторов риска, который легко устранить, причем важно не только уменьшить общую дозу алкоголя, но и снизить частоту его употребления".