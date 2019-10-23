За оскорбление президента Франции пожарного отстранили от работы

Французского пожарного Николя Б. отстранили от работы за то, что он нанес оскорбление президенту Пятой республики Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Видео, где недовольный пожарный нецензурно отзывается о главе государства появилось в Сети после забастовки его коллег, которые вышли на улицы Парижа, чтобы потребовать увеличения зарплаты. В результате начались столкновения с полицией, в ходе которых Николя получил ранение в ногу. После чего решил поделиться своими "впечатлениями" на камеру. Видео с его бранью быстро разошлось по интернету и набрало более двух миллионов просмотров. Это не осталось без внимания начальства, руководства пожарного отделения Эссона, которое направило Николя уведомление. В нем говорилось, что его действия признаны "грубой ошибкой" и в соответствии с законом его временно отстраняют от исполнения служебных обязанностей. Пока дальнейшая судьба пожарного остается неясной: его могут уволить, а могут и простить. Все решит дисциплинарный совет, у которого есть четыре месяца, чтобы прийти к какому-то выводу. По истечении этого срока Николя сможет вернуться на работу, если решение совета не будет предписывать иного исхода.

Оскорбление президента во Франции не карается законом с 2013 года. Однако госслужащие, высказывая свое мнение, обязаны следовать "долгу сдержанности", который предписывает вне зависимости от нахождения при исполнении или нет проявлять аккуратность в высказываниях и избегать поведения, ухудшающего мнение общественности о госаппарате. Отметим, что пожарные во Франции относятся к категории госслужащих.