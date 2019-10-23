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23.10.2019 17:05
Рубрика: В мире

За оскорбление президента Франции пожарного отстранили от работы

Текст: Диана Ковалева
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Французского пожарного Николя Б. отстранили от работы за то, что он нанес оскорбление президенту Пятой республики Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Фото: Никита Митюнин
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Видео, где недовольный пожарный нецензурно отзывается о главе государства появилось в Сети после забастовки его коллег, которые вышли на улицы Парижа, чтобы потребовать увеличения зарплаты. В результате начались столкновения с полицией, в ходе которых Николя получил ранение в ногу. После чего решил поделиться своими "впечатлениями" на камеру. Видео с его бранью быстро разошлось по интернету и набрало более двух миллионов просмотров. Это не осталось без внимания начальства, руководства пожарного отделения Эссона, которое направило Николя уведомление. В нем говорилось, что его действия признаны "грубой ошибкой" и в соответствии с законом его временно отстраняют от исполнения служебных обязанностей. Пока дальнейшая судьба пожарного остается неясной: его могут уволить, а могут и простить. Все решит дисциплинарный совет, у которого есть четыре месяца, чтобы прийти к какому-то выводу. По истечении этого срока Николя сможет вернуться на работу, если решение совета не будет предписывать иного исхода.

Оскорбление президента во Франции не карается законом с 2013 года. Однако госслужащие, высказывая свое мнение, обязаны следовать "долгу сдержанности", который предписывает вне зависимости от нахождения при исполнении или нет проявлять аккуратность в высказываниях и избегать поведения, ухудшающего мнение общественности о госаппарате. Отметим, что пожарные во Франции относятся к категории госслужащих.

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