Россияне до конца 2019 года получат возможность оформлять биометрические загранпаспорта с помощью роботов. Это позволит ликвидировать очереди, сделать процесс проще и быстрее, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Новый сервис станет доступен благодаря криптобиокабинам - программно-техническим комплексам российского производства (разработчик - концерн "Автоматика", входит в "Ростех"), которыми будут оборудоваться многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). За их поставку, подключение, обеспечение работы и встраивание в ИТ-систему выдачи паспортов нового поколения полностью отвечает "Ростелеком".

Для получения паспорта нового поколения человеку потребуется написать заявление на портале госуслуг или при личном визите в МФЦ. После этого он получит персональный штрихкод. С ним нужно будет пройти в криптокабину и там его просканировать. Далее, следуя инструкции, потребуется сдать биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявить для сканирования российский паспорт. Информация, необходимая для изготовления паспорта, будет направлена в "Гознак" по зашифрованному каналу. Это позволит обеспечить ее сохранность.

Отслеживать готовность паспорта можно будет через портал госуслуг.

В начале октября завершились предварительные комплексные испытания криптобиокабин с участием МВД, минкомсвязи, минфина, минэкономразвития, "Гознака", НИИ "Восход" (оператор ИТ-системы выдачи загранпаспортов нового поколения), тестовых МФЦ.

В 2019 году Москва получит из опытной партии четыре криптокабины, еще пять поставят в Московскую область. Два первых центра "Мои документы" - в Москве (в "Афимолле") и в Московской области (в Красногорске) - в опытном режиме начнут выдавать биометрические паспорта с помощью криптокабин уже в ноябре.

Также до конца этого года по две криптокабины получат Краснодарский край и Тульская область.

В перспективе комплекс может быть доработан для сбора данных для Единой биометрической системы, оператором которой является "Ростелеком", сообщил Михаил Осеевский.