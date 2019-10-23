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23.10.2019 09:30
Рубрика: В мире

Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе

Текст: Александр Гасюк

Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили ключевую роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе.

"Лидеры стран согласились, что "нормандский формат" сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча [лидеров "нормандской четверки"] должна быть проведена в ближайшем будущем", - приводит ТАСС заявление пресс-службы Зеленского.

Фото: Глеб Гаранич/Reuters
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Сообщается, что на состоявшейся в Японии встрече Зеленского и Штайнмайера стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский лидер отметил, что достижение мира в регионе и завершение кровопролития является для него "безусловным приоритетом". Он поблагодарил своего немецкого коллегу за усилия для политико-дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе и постоянное внимание к вопросу "восстановления территориальной целостности Украины", а также пригласил президента ФРГ посетить Украину.

Указывается, что президенты Германии и Украины находятся в Токио с рабочим визитом, в рамках которого они приняли участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

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