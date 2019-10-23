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23.10.2019 22:00
Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл в гостях РБ "Лейпциг"

Текст: Илья Зубко (Лейпциг)
Питерский "Зенит" уступил в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов немецкому РБ "Лейпциг". Забив в середине первого тайма, российский клуб пропустил после перерыва два мяча и проиграл 1:2.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

До перерыва "Зенит" сыграл удачно. Позволив на первой же минуте Лаймеру опасно пробить издали - питерцев выручил вратарь Михаил Кержаков, от рук которого мяч попал в перекладину, - в дальнейшем гости действовали предельно надежно. "Лейпциг" гораздо больше времени владел мячом, четырежды пробил в створ, но реальных голевых шансов не создал. У "Зенита" же единственная попытка оказалась результативной. На 25-й минуте Ракицкий отлично пробил издали в угол и вывел чемпиона России вперед - 1:0.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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В перерыве главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн решился на неожиданный ход. Он снял с игры свою главную звезду и лучшего бомбардира Тимо Вернера, выпустив Кунью. И перестановка в атакующей линии поставила защиту "Зенита" в тупик. Уже в начале второго тайма Лаймер сравнял счет, а на 59-й минуте забытый Дугласом Забитцер спокойно пробил в дальнюю девятку - 2:1.

После такого перестраиваться пришлось уже Сергею Семаку. Замена Шатова на Осорио означала переход "Зенита" на игру в три центральных защитника - очевидно, что прежняя схема работать перестала. Порядка в защите после этого стало больше, но теперь питерскому клубу надо было усиливать еще и атаку, чтобы забить. С этой целью в бой был брошен Кузяев, который заменил совсем потерявшегося Азмуна. Но и это помогало слабо. Более того, "Зенит" проспал контратаку. Убежавший ото всех Кунья мог снять все вопросы, однако пробил мимо.

Впрочем, на исход матча этот эпизод уже не повлиял. Питерский клуб, как и днем ранее "Локомотив", проиграл 1:2.

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