Питерский "Зенит" сегодня вечером сыграет свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "сине-бело-голубых" станет немецкий "РБ Лейпциг".

Крупнейший город Саксонии встретил команду Сергея Семака изумительной погодой. Над Лейпцигом абсолютно безоблачное небо, а днем воздух прогревается до 18 градусов - идеальные условия, чтобы показать красивый футбол. С атмосферой на "РБ Арене", где принимают своих соперников "красные быки", как еще называют "Лейпциг", тоже должно быть все в порядке. Если предыдущий визит "Зенита" на этот стадион, который датируется весной 2018-го, стал антирекордом посещаемости немецкой команды - матч 1/8 финала Лиги Европы тогда собрал всего 28 тысяч болельщиков, - то сейчас интерес зрителей на порядок выше. Еще накануне руководство "быков" отчиталось о 39 тысячах проданных билетов - с учетом того, что на матчах Лиги чемпионов арена вмещает 42 тысячи, это почти аншлаг. Солидная поддержка будет и у гостей - "Зенит" ожидает до полутора тысяч своих фанатов.

"РБ Лейпциг" не побеждает уже целый месяц, но при этом остается среди лидеров Бундеслиги. И букмекеры считают его фаворитом в матче с "Зенитом"

Команды подошли к матчу с разным настроем. "Зенит" в минувшем туре Российской премьер-лиги разгромил одного из главных конкурентов, "Ростов" - 6:1. В Лиге чемпионов питерцы тоже играют удачно - после гостевой ничьей с "Лионом" и домашней победы над "Бенфикой" команда Семака делит с французским клубом первое место в таблице. "РБ Лейпциг" же, напротив, переживает сейчас спад. "Быки" отлично стартовали в Бундеслиге, но за последний месяц не выиграли ни одного матча. А тому же "Лиону" проиграли на "РБ Арене" 0:2. Неудивительно, что на вчерашней пресс-конференции главного тренера "Зенита" Сергея Семака журналисты спрашивали как раз о неудачной серии соперника.

Как готовились к этому матчу? Все ли здоровы?

Сергей Семак: Выходных не было. Готовимся в обычном режиме. Времени немного между матчами. Кто играет, тренируется меньше, кто не играет - больше. Мы всех должны держать в хорошем функциональном состоянии. Все игроки, кто прилетел, здоровы и готовятся к матчу.

Какие сильные качества отметите у "Лейпцига"?

Сергей Семак: Достаточное количество быстрых молодых игроков. Команда очень быстро играет при переходах из обороны в атаку. Старается сразу вступать в борьбу после потери мяча, поэтому нам будет очень непросто. Мы должны стараться играть более надежно. Будем стараться показать свою лучшую игру. "Лейпциг" естественно дома сделает все ради победы. Ну а выиграет тот, кто окажется сильнее или удачливее.

Можно сказать, что после победы над "Ростовом" команда близка к оптимальной форме?

Сергей Семак: Касаемо качества игры мы провели хороший первый тайм с "Ростовом". Во втором мы играли не так хорошо, как хотелось бы. Несмотря на то, что тоже забили три мяча, допускали много ошибок и в обороне, и в атаке. Настроения, что у нас все хорошо, абсолютно нет. Есть еще очень много аспектов, над которыми нужно работать, и мы будем работать.

"Лейпциг" не побеждал в четырех матчах. В чем причина игрового спада?

Сергей Семак: Новая игра - это новая история. Каждая серия когда-то начинается и заканчивается. В каких-то матчах "Лейпцигу" откровенно не повезло, где-то соперники выглядели хорошо. Уровень чемпионата Германии достаточно высок, практически все команды, включая "Баварию", теряют очки.

В Лионе вы вышли играть с тремя центральными защитниками. "Лейпциг" тоже часто бьет издали. Значит ли это, что вы и сейчас будете делать ставку на схему 3-5-2?

Сергей Семак: Не значит абсолютно. К каждой игре мы подходим индивидуально. Смотрим на состояние наших игроков, на то, как играет соперник, и стараемся подобрать наиболее подходящую для нас тактическую схему. Не думаю, что мы всегда будем играть в три защитника в Лиге чемпионов.

"Лион" вышел против "Лейпцига" как раз в три центральных, и смог добиться успеха...

Сергей Семак: Тогда на результат повлияли индивидуальные ошибки игроков обороны "Лейпцига". При этом у "Лейпцига" были хорошие моменты, и забей он первым, еще неизвестно, как бы сложился матч.

Помимо матча с участием "Зенита", сегодня в рамках Лиги чемпионов пройдет еще несколько важных встреч. Финалист прошлого розыгрыша "Аякс" принимает "Челси". Клуб из Амстердама очков еще не терял, тогда как лондонцы успели проиграть в гостях "Валенсии". Еще одним хитом вечера станет битва в Милане, где "Интер" встречается с дортмундской "Боруссией".

Где будем смотреть

23 октября, среда Матч ТВ

19.55 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

21.50 "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция.

Матч! Футбол-1

19.55 "Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.