Новости

В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда 19:56
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии 19:55
Балканы готовы к Географическому диктанту РГО 19:47
Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ 19:47
Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак 19:44
Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова 19:22
Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей 19:18
Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября 19:12
В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai 19:05
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг 18:42
Видео: Бенедикт Камбербэтч вступился за кинокомиксы 18:41
В Петербурге резко подорожало арендное жилье 18:39
Валерий Гергиев открывает новый фестиваль в Москве 18:20
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке 18:15
На Ставрополье на реке обнаружили незаконную дамбу 18:14
Названа лучшая инклюзивная школа России 17:51
В Ингушетии потушили сильный пожар в здании Росгвардии 17:51
Премьер Испании назвал перезахоронение Франко шагом на пути к примирению 17:48
Москва увеличит на 30 процентов расходы столицы на здравоохранение 17:32
Тамбовский спецназ применил при штурме "живую лестницу" 17:30
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе 17:20
Приоритет проекта бюджета Москвы в здравоохранении в 2020 году - первичное звено 17:18
Подростки подожгли стелу у Вечного огня в Боровичах 17:18
В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила 17:12
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 19:47
Рубрика: Экономика

Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ

Текст: Игорь Зубков

Старший директор по анализу финансовых организаций агентства Fitch Ratings Александр Данилов с 5 ноября возглавит Департамент обеспечения банковского надзора Банка России, говорится в сообщении регулятора.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
ЦБ: Инфляционные ожидания опустились до уровня мая 2018 года

Данилов хорошо известен на рынке, около 10 лет он руководил рейтингованием российских банков в Fitch. "Раньше я давал оценку банковской системы со стороны и только опосредованно мог влиять на происходящее в секторе, теперь же степень моей вовлечённости будет гораздо выше, - приводятся в сообщении Банка России слова Данилова. - Это, безусловно, предполагает большую ответственность и бросает вызов моим профессиональным навыкам".

В должности директора департамента он сменит Александра Полонского, который продолжит работать в Банке России, но уже советником первого зампреда Дмитрия Тулина.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений