Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ

Старший директор по анализу финансовых организаций агентства Fitch Ratings Александр Данилов с 5 ноября возглавит Департамент обеспечения банковского надзора Банка России, говорится в сообщении регулятора.

Данилов хорошо известен на рынке, около 10 лет он руководил рейтингованием российских банков в Fitch. "Раньше я давал оценку банковской системы со стороны и только опосредованно мог влиять на происходящее в секторе, теперь же степень моей вовлечённости будет гораздо выше, - приводятся в сообщении Банка России слова Данилова. - Это, безусловно, предполагает большую ответственность и бросает вызов моим профессиональным навыкам".

В должности директора департамента он сменит Александра Полонского, который продолжит работать в Банке России, но уже советником первого зампреда Дмитрия Тулина.