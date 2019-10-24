Аналитики оценили, за счет чего может вырасти российская экономика

Российская экономика сможет выйти из ловушки низкого роста в том числе и с помощью национальных проектов. Но главное, что должно вывести ВВП на рост от 3% и выше, - изменение поведения бизнеса, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Россия накопила своего рода долг по динамике ВВП, заявил Клепач на конференции рейтингового агентства Moody"s. Если выровнять весь рост и все снижения за последние десять лет, то получится, что экономика росла все это время в среднем на 0,9% в год, добавил он. "Мы из этой ловушки все-таки должны когда-то выйти и с помощью нацпроектов, но главное - это действительно должно измениться поведение бизнеса", - сказал Клепач.

Бизнес мог бы вкладывать в российскую экономику гораздо больше, чем сейчас

По мнению экономиста, российский бизнес мог бы инвестировать в экономику гораздо больше, чем сейчас (так, компании на данный момент держат много свободных средств на счетах). Клепач указал, что как бы ни высчитывался потенциальный рост ВВП, это всегда производное от инвестиций. В этом смысле у России есть реальная возможность выйти на темпы роста в 3-4%, причем без инфляционных последствий и перегрева экономики, допускает он. По мнению Клепача, только нацпроекты прибавят в 2020 году к ВВП 0,3-0,4%, но лишь за счет них прорывного роста не случится.

Главная задача - повышение именно потенциальных темпов роста экономики, уверена главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Так, пресловутые 3% роста можно получить в 2022 или 2024 году, если, например, сложится благоприятная внешняя среда, говорит она. Но важно, чтобы экономика росла такими темпами все время, указывает Орлова.

Власти начали активно искать способы ускорения экономического роста после майского указа президента 2018 года. В нем была поставлена цель к 2024 году добиться вхождения России в Топ-5 крупнейших мировых экономик и обеспечить темпы роста выше мировых (то есть как минимум выше 3%) при инфляции не выше 4%.

Пока, по базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году рост российской экономики составит 1,7%. После ведомство ожидает ускорения роста ВВП - до 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022 году. По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на 1,3%.

На основе майского указа сформированы и нацпроекты. Целями развития до 2024 года в нем названы в том числе рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост доходов населения, снижение уровня бедности. Для достижения этих целей разработаны 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 триллиона рублей. Предполагается, что 13 триллионов будет выделено из федерального бюджета, остальное профинансируют региональные бюджеты и частные инвесторы. Их активное финансирование начнется в 2020 году. По мнению главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, один из самых больших вызовов для нацпроектов - удастся ли привлечь в них частные деньги. Кроме того, для их успешной реализации будет важна эффективность расходования государственной части, считает Полевой.