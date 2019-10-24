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24.10.2019 19:47
Рубрика: В мире

Балканы готовы к Географическому диктанту РГО

Текст: Александр Борисов (Сараево)
27 октября 2019 года состоится пятый по счёту Географический диктант Русского географического общества - масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является председатель попечительского совета РГО, президент России Владимир Путин. На данный момент в РФ и за рубежом зарегистрировано более 5700 площадок для его проведения, из которых 11 расположены на территории бывшей Югославии.

Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с директором Центра РГО в Сербии Миролюбом Милинчичем, который рассказал, что Диктант приобретает все большую популярность и на Балканах.

Фото: Предоставлено РГО
Кто и зачем придумывает вопросы для Географического диктанта РГО

"Огромное удовольствие объявить о предстоящем третьем международном Географическом диктанте Русского географического общества, - подчеркнул профессор. - Развитие этой идеи и акции доказало важность и необходимость ее существования. За прошедшие три года она была принята во всем регионе. От скромного теста по географии до географического праздника, который стал объединяющим фактором на просторах бывшей Югославии. 27 октября 2019 года Диктант пройдет в Македонии (Скопье), Сербии (Белград - две площадки, Зренянин, Иваница, Брус и Штрпце), Черногории (Подгорица) и Боснии и Герцеговине (Баня-Лука, Мостар, Пале). Это стимул для Центра РГО, чтобы в координации со своими партнерами и сотрудниками в будущем он работал еще интенсивнее в целях популяризации данного проекта на Балканах".

Милинчич поделился и тем, что возглавляемый им Центр РГО в Сербии функционирует с 2016 года, под его эгидой на Балканах проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса РГО "самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. "Уже на данном этапе эксперты констатируют, что Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств, - резюмировал он. - Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Напомним, что Географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017-го акция стала международной. В прошлом году Диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан, где Диктант прошёл в 416 организациях, за рубежом - Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.

В РГО с гордостью отмечают тот факт, что это мероприятие давно уже стало традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.

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